Vico Zeljković pred start kvalifikacija "zmajeva" ponovio: "Primarni cilj je plasman na EURO 2024"

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković nije želio da prognozira rezultate "zmajeva" na predstojećim mečevima na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine, ali je ponovio da je cilj plasman u Njemačku.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na 12. po redu "Danu fudbala Republike Srpske" u Banjaluci, prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković osvrnuo se i na start kvalifikacija za EURO 2024 u kojima će izabranici Faruka Hadžibegića odigrati susrete sa Islandom i Slovačkom.

"Počinje novi kvalifikacioni ciklus, sigurno da je primarni cilj reprezentacije BiH plasman na Evropsko prvenstvo. To je stavljeno kao glavni cilj i ono što planiramo da ostvarimo, međutim, činjenica je da do današnjeg dana reprezentacija nije bila na tom takmičenju, ali mi ćemo pokušati da ostvarimo istorijski rezultat. U pripremama smo dosta toga uradili, a sad nam ostaje da vidimo kako će to izgledati na terenu", rekao je Zeljković.

Ipak, nije želio da prognozira ishode utakmica u četvrtak od 20.45 na "Bilinom polju"protiv Islanda, odnosno tri dana kasnije sa Slovačkom u Bratislavi.

"Nadamo se plasmanu na prvenstvo Evrope", dodao je predsjednik FS BiH.

Inače na manifestaciji koju organizuje FS Republike Srpske zajedno sa "Sportskim žurnalom" u Banjaluci, prisutni su bili i članovi Izvršnog odbora FS BiH Irfan Durić i Ivan Beus, kao i generalni sekretar Adnan Džemidžić.