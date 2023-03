Skandal - fudbaler iz Premijer lige uhapšen zbog tri silovanja!

Neimenovani fudbaler iz Premijer lige optužen je za seriju užasnih zločina.

Izvor: Profimedia

Novi skandal u Premijer ligi! Kako javljaju "San" i "Dejli mejl" jedan fudbaler koji nastupa u Premijer ligi i koji je na Svjetskom prvenstvu u Kataru nastupao za nacionalni tim uhapšen je zbog optužbe da je počinio dva silovanja. Uz sve to mediji navode da se sada pojavila i treća žrtva spremna da svjedoči protiv njega.

Silovanja za koja je sada optužen neimenovani fudbaler desila su se u aprilu 2021. godine i junu 2022. godine, dok je treća žena koja je sada svjedočila otkrila da ju je fudbaler seksualno napastvovao u Herftfordširu u Engleskoj u februaru prošle godine. Kako navodi "San" fudbaler je u pritvoru u policijskoj stanici i trenutno traje njegovo saslušanje.

Policija navodno već satima saslušava optuženog sportistu, a navodi se da je on već jednom bio u pritvoru i to prošlog jula, kada je policija pokucala na vrata njegove kuće u Sjevernom Londonu. Iako je klub za koji nastupa sve to znao, nije želio da ga suspenduje i on je tokom cijele istrage koja traje već dugo ostao dio tima.

Jedna od žrtava koja je u dvadesetim godinama je svjedočila da je silovana tokom odmora na Mediteranu. Prema njenom svjedočenju pobjegla je iz hotela sa pet zvjezdica gde je bila smještena i tada je svjedočila britanskoj policiji o svom iskustvu. Pokazala je povrede i modrice na tijelu koje je zadobila u napadu. Poslije prvog hapšenja fudbaler je ponovo uhapšen nakon novih optužbi, ali su one kasnije bile povučene.

Nažalost, ovo nije izolovan slučaj. Mejson Grinvud je optužen za seksualno zlostavljanje od strane svoje djevojke Herijet Robson, Adam Džonson je zbog obljube maloletnice bio u zatvoru, a ogromna zatvorska kazna čeka i nekadašnjeg fudbalera Mančester sitija Robinja, takođe zbog silovanja.

Za sada "San" i "Dejli mejl" ne otkrivaju identitet fudbalera, ali s obzirom da pominju da je u pitanju fudbaler koji živi u sjevernom Londonu to bi mogao da bude neko iz londonskih timova - Arsenala, Kristal Palasa, Fulama, Čelsija, Totenhema...

