Srbija ide na Litvaniju, a u timu nema njihove noćne more: Davao golove, asistirao Mitroviću, sad ga mijenja Lazar!

Adem Ljajić i Aleksandar Mitrović su u prethodnom periodu bili dobitna kombinacija za Litvaniju, a ko će to biti sada?

Izvor: MN PRESS

Srbija počinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo duelom na "Marakani" protiv Litvanije od 20:45 časova, a protivnik će biti Litvanija. Otkako je Srbija samostalna odigrali smo šest mečeva sa ovom baltičkom selekcijom i samo smo jednom bili poraženi i to u rezultatski potpuno nevažnom meču. Najefikasniji igrač Srbije u mečevima sa Litvancima je na raspolaganju selektoru Stojkoviću, ali druga udarna igla u mečevima sa ovim rivalom odavno nije na spiskovima nacionalnog tima!

Srbija je prvi put igrala sa Litvanijom 11. oktobra 2008. godine u kvallifikacijama za Svjetsko prvenstvo i tada je bilo 3:0 za naš tim golovima Branislava Ivanovića, Miloša Krasića i Nikole Žigića. Iz tog meča jedini aktivan fudbaler u ovom trenutku je golman Vladimir Stojković, dok su ostali odavno van fudbala. U revanšu tih kvalifikacija kada je već sve bilo gotovo i kada smo znali da je Srbija prva u grupi golovima Jakibasa i Stankevičijusa pobijedili su baltički fudbaleri, dok je Zoran Tošić postigao jedini gol srpskog tima poslije sat vremena igra za konačnih 2:1.

Cijelu deceniju smo čekali naredni duel, a on se desio u Ligi nacija. Kada je Srbija bila dio C lige Lige nacija prvo je v7. septembra 2018. godine savladalža Litvance 1:0 golom Tadića sa bijele tačke. Treba pomenuti i to da je na tom meču Tadić promašio penal u drugom dijelu igre. A onda su u revanšu zablistala dvojica koji su najubojitiji igrači Srbije u mečevima sa ovim rivalom.

Aleksandar Mitrović pogotovo voli da igra sa Litvanijom, do sada im je dao čak pet golova, dok je Adem Ljajić dva puta bio strijelac i dva puta asistent. Prvo je u revanšu Lige nacija u n0ovembru 2018. Srbija pobedila 4:1 nakon prvog poluvremena bez golova. Litvanci su dali autogol, a onda su ih "dokrajčili" Mitrović, Prijović i Ljajić.

Litvance je Srbija izvukla i u prošlim kvalifikacijama za Euro kada je prvo u Beogradu bilo 4:1 poslije dva gola Mitrovića, jednog gola Ljajića i jednog Jovića, a onda je u revanšu na Baltiku bilo 2:1 pošto je oba gola dao korpulentni Smederevac, a Ljajić je imao dvije asistencije. Sada Ljajića nema, ali tu je novi igrač nacionalnog tima Lazar Samardžić koji jedva čeka da debituje i zaigra pored svog idola Dušana Tadića.