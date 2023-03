Dušan kapitenski: "Plasiraćemo se na Evropsko prvenstvo!" Srbija čeka 24 godine, Tadić hoće to da ispravi!

Kapiten nacionalnog tima pojavio se pred novinarima na početku novog kvalifikacionog ciklusa.

Fudbalska reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo utakmicom protiv Litvanije, a meč koji se u petak uveče igra u Beogradu najavili su selektor Dragan Stojković i kapiten Dušan Tadić. Poput Piksija, koji se na konferenciji našalio, i jedan od najboljih srpskih fudbalera bio je dobro raspoložen pa je skrenuo pažnju na odličnu atmosferu u timu.

Pored toga, Dušan Tadić je govorio o načinu na koji će Srbija igrati. Po njegovim riječima, tim bi u kvalifikacionom ciklusu za Evropsko prvenstvo trebalo da podsjeti na partije prije Mundijala u Kataru, kada je uz napadački fudbal bila primijetna i ogromna količina samopouzdanja. Samo da se taj "kiks" na Svjetskom prvenstvu zaboravi, pa da poslije čak 24 godine "orlovi" odu na Evropsko prvenstvo!

"Mislim da je poražavajuće za sve nas što 24 godine nismo igrali Evropsko prvenstvo, šokantan podatak. Svi smo zbog toga u nevjerici i šoku. Imamo sada savršenu priliku da ispravimo to. Samo da igramo kao što smo do sada igrali i neće biti problema. Želimo da to ostvarimo i to ćemo i učiniti. Mislim da smo prebrodili ono što se desilo na Svjetskom prvenstvu, to je iza nas. Izvukli smo pouke. Želimo da idemo naprijed, da budemo bolji. Uvijek težimo i želimo da igramo bolje, sada imamo novi ciklus pred nama. Idemo da nastavimo onako kako smo igrali, napadački, lijepo za publiku, da pobjeđujemo. To nam je cilj", rekao je kapiten Tadić.

Jedan od najiskusnijih reprezentativaca i pravi lider ovog tima obećao je da će Srbija pokušati da igra napadački, kao u prethodnom ciklusu.

"Sjećam se mečeva sa njima, tvrda su ekipa, pokušaće da igraju defanzivno i da zatvore prilaze golu. Mi ćemo težiti da igramo naš napadački fudbal", dodao je Tadić, koji se kratko osvrnuo na izbore u FSS koji su nedavno održani:

"Kada dođemo ovdje, uvijek smo fokusirani na fudbal, igru. Atmosfera je uvijek pozitivna, svi želimo da se koncentrišemo samo na utakmice koje dolaze. Ne razmišljamo o tome da li su bili izbori, sav je fokus na utakmicama, niko ne priča o drugim stvarima. Samo smijeh, uživanje, pobjede i to je to."