Zašto je Lazar izabrao Srbiju, a ne Njemačku? Samardžić ispričao sve - zvali su ga i Piksi i Flik!

Lazar Samardžić ispričao je zašto je izabrao srpsku, a ne njemačku reprezentaciju.

Izvor: MN PRESS

Srbija je dobila bitku sa Njemačkom i Lazar Samardžić (21) igraće za "orlove" u budućnosti. Supertalentovani mladi fudbaler već se našao na spisku Dragana Stojkovića i debitovaće u predstojećim mečevima kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Slijede dueli sa Litvanijom u Beogradu (24. marta) i tri dana kasnije na gostovanju Crnoj Gori.

Zašto je izabrao srpski tim, a ne Njemačku otkrio je u razgovoru za tamošnje medije.

"Odluka nije donijeta preko noći, bilo je potrebno vrijeme. Pričao sam sa selektorom Piksijem i dao mi je osjećaj da ću odmah imati važnu ulogu u timu i zbog toga sam počastvovan. Moj san je da igram na prvenstvu Evrope i čast mi je što ću moći da pomognem timu u ostvarenju tog cilja", rekao je Samardžić za "Sport1".

Dobio je poziv i od selektora "pancera" Hansija Flika.

"Flik je pokušao da me ubijedi, razgovarali smo i objasnio mi je kakav bi me put čekao u reprezentaciji Njemačke i to me je takođe obradovalo. Velika je čast kada vas selektor pozove. Međutim, tada sam već bio uvjeren da hoću da igram za domovinu svojih roditelja."

Dobro poznaje pojedine saigrače iz nacionalnog tima i želi da se što prije uklopi u tim. "Dušan Tadić, Filip Kostić, Aleksandar Mitrović, sve to su igrači za koje smo moja porodica i ja uvijek navijali, znam da mogu mnogo od njih da naučim. Imam 21 godinu, igram na visokom nivou i spreman sam da sada dodam gas u dresu reprezentacije Srbije", zaključio je Samardžić.

