Lazare, dobro došao u Srbiju! Džajić posjetio Piksija i ekipu, svi gledali u novog reprezentativca, Samardžić konačno tu

Lazar Samardžić prvi put u reprezentaciji Srbije.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije okupila se u ponedjeljak na početku priprema za kvalifikacioni meč za Evropsko prvenstvo 2024 protiv Litvanije. Bila je to prilika da fotoreporteri prvi put vide i Lazara Samardžića u opremi "orlova", među kojima je prvi put od kada je odlučio da ne nastupa za Njemačku, već za Srbiju.

Ekipu je na treningu posjetio novi predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić zajedno sa saradnicima Nenadom Bjekovićem, Branislavom Nedimovićem i Jovanom Šurbatovićem. Nakon što su u dobrom raspoloženju proveli vrijeme u razgovoru sa selektorom i igračima, čelnici Saveza pratili su trening sa distance, dok su se "orlovi" spremali za veoma važnu utakmicu u petak.

Pogledajte kako je to izgledalo i kako Samardžiću stoji oprema Srbije:

Samardžić ima 21 godinu, igra za Udineze ofanzivni je vezista. Prošao je sve mlade kategorije njemačke reprezentacije, u čijem je taboru bio i prošle jeseni, ali je tokom zime ipak prelomio da igra za zemlju svojih korijena - Srbiju.

"Kontakt sa Samardžićem nije od juče, nego traje već duže vrijeme i ja sam neko ko ne želi da stvara pritisak nikome. I mislim da je bilo prošle godine kada je igrao protiv Milana i to sam gledao, a vaše kolege su pitale što ih ja gledam. Otišao sam da gledam Lazara i da se uvjerim na djelu za njegove fudbalske kvalitete. Od tada datira kontakt i potom smo imali dogovor krajem godine. Mislim da je to lijepa stvar za srpski fudbal i to je njihova odluka, ne mogu ja nikog silom da natjeram", rekao je selektor Stojković na konferenciji za novinare o dolasku Lazara Samardžića među "orlove".