Piksi traži još jednog "orla", ovo je poruka napadaču: Izabrao Srbiju, pa Švajcarcima objasnio kako i zašto!

Nekadašnji reprezentativac Srbije podijelio je savjete kolegi koji bi sada mogao da krene njegovim putem.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije na čelu sa selektorom Draganom Stojkovićem privlači talente srpskog porijekla sa različitih strana svijeta, pa su tako u posljednjih nekoliko godina dres reprezentacije obukli Mile Svilar, Srđan Babić i Stefan Mitrović, a čekaju se debitantski nastupi Lazara Samardžića i Vladana Kovačevića koji će biti pozvan za neko naredno okupljanje. Svojevremeno je tako Srbija 2007. godine ukrala i Zdravka Kuzmanovića, koji je ostavio dubok trag u nacionalnom timu.

Bivši reprezentativac Srbije sada je bio sagovornik Švajcarcima na temu "Darian Maleš", koja posljednjih dana izaziva mnogo pažnje u toj zemlji. Napadač Intera ima srpsko porijeklo i možda je jedan od fudbalera koje je Piksi "skautirao" za budućnost srpskog nacionalnog tima. To je put koji je svojevremeno prošao Kuzmanović, ali i još neki fudbaleri sa Balkana su birali zemlju svojih predaka umjesto Švajcarske.

"On treba da izvaže gdje će ga više cijeniti i kako budući planovi izgledaju u konkretnim uslovima", kaže za švajcarski Blik Zdravko Kuzmanović i vraća se na situaciju koju je on imao: "Odigrao sam 50 utakmica, bio kapiten i učestvovao na Svjetskom prvenstvu. Kada sam prešao iz Bazela u Fiorentinu, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije je došao u Italiju lično da me ubijedi. Nisam samo ja, ima još slučajeva poput Rakitića ili Petrića kada se Švajcarska 'uspavala'. Vjerovatno su mislili da moj kvalitet nije dovoljan i da neću uspjeti u Firenci. Ja sam u medijima predstavljen kao 'babaroga' za plašenje ostalih. Nisam imao pojma šta će se desiti u medijima. Bio sam mlad."

Nekadašnji vezni fudbaler Intera i brojnih drugih klubova sam je doneo odluku o reprezentaciji za koju će nastupati, iako su u njegovoj porodici bila različita mišljenja o tome. "Majka me je molila da igram za Švajcarsku, otac je rekao da sam odlučim", otkrio je Zdravko Kuzmanović i dodao da bi on imao uspješnu karijeru i da je izabrao Švajcarsku: "Kada vidite u kakvim sam klubovima igrao, mislim da bi neki drugi igrači trebalo da se plaše konkurencije, a ne ja".