"UMRU NA TERENU, A NISU IM RADILI TESTOVE IZDRŽLJIVOSTI!" Srpski kardiohirurg o "slučaju Gudelj": Svašta sam čuo od FIFA

Poznati srpski kardiohirurg dr Miljko Ristić dotakao se životne drame Dragog Gudelja u Španiji.

Izvor: MN Press/Instagram/dragigudelj/Screenshot

Srpski fudbaler Dragi Gudelj, rođeni brat srpskog reprezentativca Nemanje Gudelja, preživio je životnu dramu tokom vikenda. Na utakmici svoje Kordobe je doživio srčani zastoj i lekari su ga reanimirali sedam minuta, a potom se povratio i čak želio da nastavi da igra. Naravno, nikome od prisutnih nije ni palo na pamet da mu dozvoli, pa je prebačen u bolnicu u kojoj se polako oporavlja i sa njim će biti sve u redu.

"Sve sportske aktivnosti su drugačijeg intenziteta. Mi sprovodimo medicinske testove, koji su vjerodostojni. Obaveza je svih fudbalskih ekipa i sportista da se podvrgnu tim testovima, kako se ovakve stvari ne bi dešavale. To je test opterećenja koji ne zahtijeva veliku opremu. Za pojedine sportove otpor se intenzivira od 25 vati, obični ljudi izdrže do 100. Međutim, za alpiniste je potrebno da se izdrži test od 250, a za sportiste od 150 do 200 vati", objasnio je poznati srpski kardiohirurg dr Miljko Ristić za Kurir televiziju i potom se dotakao samog slučaja srpskog fudbalera.

"Ne znam da li je rađen test za pacijenta o kom pričamo, ali ima primjera da brojni sportisti nisu ni pregledani. Odlazeći na brojne seminare FIFA, kad smo razgovarali o iznenadnim smrtima na terenu, dolazili smo do otkrića da na mnogima nisu ni rađeni testovi izdržljivosti, pa nisu ni mogle da budu otkrivene neke srčane mane".

Doktor Ristić podsjeća da veliki broj sportskih ekipa čak i nema kondicionog trenera, što bi trebalo da bude zakonska obaveza, a upravo je na njemu da odredi test na osnovu kog dobija dozvolu da se takmiči, zbog čega se osvrnuo i na primjer u srpskom fudbalu...

"Mi dugo u našoj zemlji nismo imali kondicionog trenera, recimo reprezentacija ga nije imala do dolaska Ilije Petkovića za selektora. Primjera radi, daje im se test koji moraju da završe u roku od 50 sekundi. Ona koji ne uspije da ga obavi u tom roku, nije sposoban da igra utakmicu. Oni su možda zdravi i nemaju srčanih problema, ali se može zaključiti koliko je ko sposoban da igra. Naša reprezentacija koja je igrala na Svjetskom prvenstvu imala je mnogo igrača koji nisu bili sposobni da igraju, što je nonsens", zaključio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!