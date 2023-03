PIKSIJA ŠOKIRALO PITANJE - DAĆU MU AKO MU JE TOLIKO STALO! Stojkovića pitali gdje je Kostić: Nemojte praviti od toga...

Selektora Srbije iznenadilo pitanje u Podgorici

Izvor: TV Arena sport Premium/Screenshot

Dragan Stojković Piksi bio je iznenađen poslije pobjede Srbije protiv Crne Gore pitanjem koje je dobio na konferenciji - da li je Filip Kostić napustio ekipu pred put u Podgoricu jer je bio nezadovoljan? Upitan da li je krilni napadač Srbije otišao nazad u klub jer nije dobio kapitensku traku protiv Litvanije, Piksi je ostao začuđen:

"Prvi put to čujem stvarno, pričaću sa njim kad bude došao da mi objasni, ako je istina. Ali to je potpuno nebitno, nemojte praviti od tih stvari... Kapiten izlazi ili desi se, Tadić, Mitrović... Taj prvi koji je najbliži uzima traku. Bar meni to ne znači ništa. Ali dobro, daćemo Kostiću, ako mu je toliko stalo. Nikakav problem. Vrlo rado".

Kostić je napustio ekipu pred let za Podgoricu uz objašnjenje da je u pitanju povreda i do konferencije za novinare nije (bar javno) nagađano da u Stojkovićevom timu postoji nezadovoljstvo. Sudeći prema njegovim riječima, tim pitanjem će se brzo pozabaviti i sigurno neće ostaviti tinjajući problem, što se nije događalo od kada je selektor.

Pročitajte šta je Piksi rekao o utakmici u kojoj je Srbija osvojila još tri važna boda u borbi za plasman na Evropsko prvenstvo 2024.