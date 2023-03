VIDITE SAMI ŠTA SE DESILO PRIJE PRVOG GOLA! Selektor Crne Gore: Rekao bih teške stvari, simptomatično je jedno!

Selektor Crne Gore poslije poraza od Srbije nagovestio da nije zadovoljan suđenjem, mada nije želio o tome previše detaljno da priča. "Biću kažnjen", dodao je .

Izvor: TV Arena sport Premium 1/Screenshot

Selektor Crne Gore Miodrag Radulović čestitao je svom timu igru, borbenost i pristup u meču protiv Srbije, u kojem su "orlovi" pobijedili 2:0 golovima Dušana Vlahovića. Šef struke "sokolova" naglasio je da su Crnogorci nadigrali goste u prvom dijelu meča.

"Mislim da smo neutralisali najjače što ima Srbija, vezni red. Totalno smo neutralisali lopte prema špicevima. Sjećam se da je Mitrović možda jednom iz okreta šutnuo, nijedna izgrađena akcija. Moram da budem zadovoljan protiv ovakve ekipe, koja je prije tri mjeseca igrala Svjetskog prvenstvo. Najgore je što će se pamtiti samo rezultat, ne i igra", rekao je on na konferenciji za novinare.

Radulović je u nekoliko navrata ukazao na detalj za koji očito misli da je sporan, a koji je prethodio prvom golu Vlahovića na stadionu pod Goricom. "Vidite sami, možda ste i vidjeli snimak šta se desilo prije prvog gola", rekao je on. Poslije toga je i objasnio na šta misli. "Ako bih ušao u komentarisanje, rekao bih teške stvari, neću da budem kažnjen, ali simptomatično je da nam Francuzi već treći put rade ovakve stvari. Samo ću to reći".

"PRIMILI SMO GOL IZ ČISTE SLUČAJNOSTI"

Selektor Crne Gore rekao je da vjeruje u uspjeh u sljedećim mečevima kvalifikacija za EURO 2024.

"Ovo je tek druga utakmica, ima još utakmica pred nama, optimista sam kada su naredni mečevi u pitanju, pogotovo u junu, trebao nam je dobar rezultat za jun, imali bismo i zicer (protiv Mađarske u Podgorici, prim. novin), ali desilo se šta se desilo. Moram da čestitam momcima, jer su odigrali 80 besprijekornih minuta. Gol koji smo primili je plod čiste slučanosti. Nismo izigrani, vidjeli ste šta se desilo prije tog gola i to nam da je nadu da možemo da odigramo dobro i da se na ovaj način suprotstavimo i Mađarskoj u junu".

On je dodao i da je kapiten Jovetić poslije meča održao emotivan, motivacioni ovor ekipi u svlačionici. "Momci su se potrošili, dali su sve od sebe i žalosno je kad već nismo uzeli makar jedan gol da smo na kraju surovo kažnjeni i da je bilo 0:2. Čestitao sam im, kapiten Jovetić je održao emotivan govor, rekao da je ponosan, da od kad je tu ne pamti ovako dobru utakmicu, protiv ovakvog rivala, da gleda u budućnost".

Na pitanje novinara iz Beograda, da li je Crnoj Gori nedostajalo "hrabrosti", Radulović je odgovorio da se ne slaže sa tom ocjenom. Na tom mjestu je pohvalio intervenciju srpskog golmana Vanje Milinković-Savića pri šutu Stevana Jovetića, pri rezultatu 0:0. "Ne bih ja to nazvao hrabrošću, već tu šansu jednom bravuroznom intervencijom jednog od najboljih golmana u Evropi. To samo on može da odbrani, golman ekstra klase. Nije to hrabrost, odigrali smo i drugo poluvrijeme, napadali, imali hrabrosti. Odavno Srbija nije odigrala utakmicu da nije napravila korner u prvom poluvremenu. Ako smo jednog takvog protivnika nadigrali, samo je falio taj gol i odmah poslije Jovetićeve šanse i poslije Krstovićeve šanse pojavila se ta sumnja da ćemo biti kažnjeni, što se i deslio. Hrabrost nije bila u pitanju, momci su odigrali hrabro, borbeno i taktički disciplinovano", dodao je selektor Crne Gore.