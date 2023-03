SKANDAL! Navijači vrijeđali Rajkovićevu ženu?! Spomenuli i Vlahovića, a srpski golman pljunuo ka njima! (VIDEO)

Pogledajte snimak iz Podgorice na kome se vidi da je Predrag Rajković pobjesnio na grupu navijača koja ga je vrijeđala tokom zagrijavanja.

Izvor: TikTok/@un_po_2/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije je lijepo dočekana u Podgorici i vidjeli smo kako crnogorski navijači ushićeno pozdravljaju "orlove" ispred hotela u kome su bili smješteni, međutim na samoj utakmici dogodio se i jedan manji incident. Jedan navijač snimio je trenutak kada su domaći navijači provocirali srpskog golmana Predraga Rajkovića koji je zbog toga burno reagovao i napucao loptu u pravcu publike.

Na snimku koji kruži TikTokom navodi se da je uoči burne reakcije Predraga Rajkovića bilo i provokacija navijača. Navodno, oni su dobacivali Rajkoviću ružne stvari zbog "lažne afere" o kojoj je bilo mnogo priče tokom Svjetskog prvenstva u Kataru, kada je čak i Vlahović morao da stane pred medije i demantuje da nema nikakve veze sa Anom Rajković, suprugom srpskog golmana.

Navijač koji je postavio snimak sa utakmice tvrdi da su ružni povici na ovu temu prethodili burnoj reakciji Rajkovića koji se, kako se vidi na snimku, bijesno okrenuo ka publici na zagrijavanju, šutnuo loptu, pljunuo, a potom i nešto dobacio. Za to vrijeme su navijači zviždali srpskom golmanu koji je čitav meč u Podgorici gledao sa klupe, pošto prednost u odnosu na njega već neko vrijeme ima Vanja Milinković-Savić.



Podsjetimo, Ana Rajković se poslije afere, koja je stigla i do svjetskih medija, oglasila i poručila da iza svega stoje ljudi koji su željeli da im napakoste: "Aferu su komentarisali čak i svjetski mediji, ja nemam više šta da dodam, Momci su sve rekli. Jako je smiješno to komentarisati, nešto što se nije desilo bez i jednog dokaza, da se o nekom tako priča i da se stvara negativna slika, kako o reprezentaciji, tako i o ženi koja je majka. To je zaista ružno, ali biću iskrena. Na Svjetskom prvenstvu je bilo dosta Srba, navijača. Svi su mi oni prilazili, sa rečima podrške, oni su zaista bili razočarani, jer se ovo dešava prvi put, da novinari brane našu reprezentaciju, tako i mene. Zaista sam zahvalna na tome. Na Tviteru lažni profili, prave aferu koja se nije desilo. Sve sam prijavila policiji, na kraju sam otkrila i ko stoji iza svega. Malo će se sada baviti policija ovim".

"Nama su se dešavale teške stvari. Mlađi sin nam je u bolnici, neću ništa komentarisati o tome, ali to je ono što je moglo da nas poljulja u emotivnom smislu. Zdravstveno stanje našeg sina, a ne budalaštine koje neko piše i izmišlja. To je samo ojačalo naš odnos, kao što možete primijetiti da se i desilo", kazala je tada ona.