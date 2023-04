Zašto je Vlahović na klupi u Juventusu? Alegri se oglasio: "Vama sa strane tako djeluje, ali je ustvari drugačije"

Masimilijano Alegri je poslije pobjede Juventusa pričao i o Dušanu Vlahoviću.

Izvor: Profimedia

Dušan Vlahović dao je tri gola za Srbiju u mečevima kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i onda je ostao na klupi za meč Juventusa. Po povratku u klub srpski napadač nije se našao u ulozi startera, već je u igru ušao tek u 60. minutu u trijumfu protiv Verone (1:0), to je mnoge iznenadilo.

Masimilijano Alegri je po završetku meča pričao i o Srbinu. "Dušan radi neke veoma dobre stvari, posebno je to bio slučaj protiv Intera. Razumijem da vama sa strane djeluje da je Vlahović neko ko treba da riješi sve probleme Juventusa. Došao je u januaru prošle godine, donio nam je dosta toga dobrog, ali je odigrao samo jednu sezonu u Fiorentini prije toga. Igranje za Juventus je nešto potpuno drugačije. Igra bolje nego prošle sezone, tehnički je napredovao i to me raduje, samo mora da ostane miran. Kin i on su finišeri, dok je Milik iskusniji i zna gdje će lopta završiti", kaže Alegri za italijanski "Skaj sport".

Juventus je trenutno sedmi sa 44 boda i vodi borbu za mjesto u Evropi. Zbog finansijskih malverzacija ostao je bez 15 bodova, uložio je žalbu i saslušanja traju. Postoji šansa da dobije određeni broj poena nazad, ali isto tako je u toku i novo suđenje zbog istog razloga i mogao bi isto tako da ostane i bez još poena.

"Nije lako igrati u ovakvim uslovima, ali momcima dobro ide. Prvi meč poslije reprezentativne pauze zna da bude neugodan. U fudbalu nizom dobrih rezultata možete brzo da se vratitite. Ona prava tabela kaže da smo na mjestu koje vodi u Ligu šampiona i to sa četiri boda prednosti."

Trener Juventusa napravio je ponovo haos pošto je napustio meč prije posljednjeg sudijskog zvižduka, ranije je otišao u svlačionicu, što mu nije prvi put.

"Nismo igrali dobro, morali smo da idemo po drugi gol u posljednjih pet minuta, tražio sam od igrača da nastave da vrše pritisak. Znam da pet minuta ne djeluje mnogo, ali je Verona dugim loptama išla ka našem šesnaestercu i svašta je moglo da se desi da je dala izjednačujući gol. Dobro je što smo uspjeli da osvojimo ta tri boda", zaključio je Alegri.