Poslije Zvezde najveći klub je Hajduk! Milko Đurovski: Sad ne bih prešao u Partizan, Piksi je zazirao od mene!

Legendarni fudbaler Crvene zvezde i Partizana istakao da je splitski klub najveći u bivšoj Jugoslaviji poslije crveno-bijelih, za koje je navijao i kad je igrao za crno-bijele. "Ne bih sada prešao u Partizan, htio sam da budem drugačiji".

Milko Đurovski je transferom s jedne na drugu stranu Topčiderskog brda izazvao veliku buru 80-ih godina prošlog vijeka, a u razgovoru za "Glas Srpske" otkrio je da žali što nije igrao za splitske "bile".

"Žao mi je što nisam igrao za Hajduk. Sportski govorim. Tad me Ante Mladinić želeo. Poslije Zvezde u bišoj Jugi za mene je Hajduk najveći klub. Ne znate da sam odbio da putujem u Milano protiv Intera kada je Branko Stanković bio trener. Ja sam mogao tad da odem u Split. Međutim, bata Stane nije bio zlopamtilo i već sljedeću utakmicu me je stavio da igram", rekao je Đurovski.

Prema njegovim riječima, oduvijek je navijač Crvene zvezde.

"Zvezda je za mene svetinja, ali Zvezda do 1991. godine. Mene je Zvezda “napravila” zbog nje ste i došli ovdje, jer me je ona stvorila. Obožavam Zvezdu. Moraš da shvatiš, u bivšoj Jugoslaviji, ako igraš za Zvezdu to je vrh ne moraš za nikog više, kakav Real Madrid, kakvi bakrači... Garantujem ti da bi mnogi Španci, Italijani, nebitno, sve dali u to vrijeme da igraju za Zvezdu".

Zbog ljubavi prema crveno-bijelim nikom nije jasno zašto je ljeta 1986. godine prešao u Partizan.

"Dok postoje Zvezda i Partizan uvijek će se pitati zašto sam to uradio. Ima svega tu, ali najviše ima u tome što sam bio drugačiji. Tada me nisu pare zanimale. Dinamo mi je davao kuću na Pantovčaku. Htio sam da me pamte, tako sam tad razmišljao. Uvijek je bilo u Zvezdi tada, dođe igrač sa strane i njemu sve daju, a naša djeca neka sačekaju".

Nevjerovatno zvuči, ali i dok je igrao u Partizanu, navijao je za Zvezdu.

"Uvijek navijam za Zvezdu. Evo recimo, u ono vrijeme kada sam igrao u Partizanu, kad se završi utakmica, ako smo igrali u isto vrijeme, uvijek sam pitao šta je uradila Zvezda. Okorjeli sam zvjezdaš i ne mogu da navijam za Partizan. Bio sam četiri godine u Partizanu pa mi je i on drag, ali ne može to da se mjeri koliko volim Zvezdu".

Odrično je odgovorio na pitanje da li bi danas prešao u Partizan.

"Ne bih. To više nije to. Jednom sam negde izjavio: “Ni mrtav u Partizan”. Prvu utakmicu kao dijete, kao pionir igrao sam protiv Partizana. Niko ne može da voli taj klub koliko sam ga ja volio. To više nije ta emocija, jer danas su samo pare bitne. Derbi je čini mi se izgubio tu draž. Atmosfera nekad i sad ne može da se poredi".

PIŽON JE TRI KLASE BOLJI OD MODRIĆA

Izvor: Profimedia

Đurovski se osvrnuo i na Luku Modrića, igrača Real Madrida i reprezentacije Hrvatske, koji je po mnogima najbolji fudbaler ovih prostora u istoriji. Ali, Đurovski ne dijeli to mišljenje.

"Modrić ne može da se meri sa Pižonom uopšte. Pižon je za tri klase bolji od njega. Kad gledam te igrače ne znam šta ljudi vide u njima. Niko ne gleda realno. Svi po komandi imaju identično mišljenje, kao da im neko kaže da to mora tako. Ja sam drugačiji".

MIJATOVIĆ BIO ANTIPATIČAN, PIKSI JE ZAZIRAO OD MENE

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U intervju prepunom anegdota iz njegove karijere, Đurovski je banjalučkom listu pomenuo i Predraga Mijatovića i aktuelnog selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija, s kojima je igrao u beogradskim "vječitim" rivalima.

"Ako te igrači gotive, kralj si. Evo ti primjer Predraga Mijatovića. U moje vrijeme je bio nekako antipatičan. Nije igrao, bio je klinac. Nikad nisam bio dobar s njim, dobro, bio je dijete tad. Piksi isto. Kad sam došao, zazirao je od mene. Kad smo išli na neko slikanje nije smio da dođe, dok mu ja ne kažem da može", podvukao je Đurovski.

