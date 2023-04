ČUJEM "JE L' OVAJ TEBE VIČE?" I TU JE NASTAO HAOS! Kako je izbio rat između Burze i Vučinića: "Ili on ili ja!"

Igor Burzanović je govorio o čuvenoj svađi sa Mirkom Vučinićem koja se završila njegovim odlaskom iz reprezentacije Crne Gore.

Izvor: YouTube/Podcast Komuna/Screenshot/MN PRess

Crnogorski fudbaler Igor Burzanović je po dolasku u Crvenu zvezdu u ljeto 2007. godine dobio nadimak "Burzo Maradona" i o njemu se pričalo kao o nasljedniku Dejana Savićevića, međutim nije uspio da ostvari svoj puni potencijal - kako na klupskoj sceni, tako ni u dresu Crne Gore. Interesantno, Burzanović je za Crnu Goru odigrao svega sedam utakmica i to zbog toga što se na utakmici protiv Bugarske "zakačio" sa Mirkom Vučinićem, tada zvijezdi Rome.

U pitanju je susret koji se igrao u Podgorici, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi, kada je Bugarska u posljednjim sekundama meča došla do remija (2:2) pogotkom Blagoja Georgijeva iz slobodnog udarca. Burzanović i Georgijev su tada bili saigrači u Crvenoj zvezdi i pozdravili su se poslije susreta što je iznerviralo Vučinića.

"Poslije tog Mirkovog poteza ja sam stavio katanac na vrata reprezentacije. Nije meni to nešto strano, da se igrači posvađaju, sporečkaju, ali je to bilo strašno... Sjećam se i kada sam ušao, bilo je to u 82. minutu umjesto Mirka, a utakmica je bila produžena dva-tri minuta. Gol je pao iz slobodnog udarca preko Georgijeva sa kojim sam ja igrao u Zvezdi. On perfektno priča naš jezik i kaže mi 'daj mi dres', ja mu kažem 'ne mogu'. Kaže zašto? Reko' nemam onda za Irsku... Kad budemo u Bugarskoj, daću ti dres. I tu malo se šalimo i čujem 'je l' ovaj tebe viče?'". Tu nastaje haos", prisjetio se Burzanović u razgovoru za podkast "Komuna" u kome je gostovao prije skoro dve godine.

"Nema šta mi nije rekao, ali odmah da ti kažem da mu nisam ostao dužan. Nisam htio da pravim frku na stadionu, ušao sam u svlačionicu i onda je tu krenulo. Nismo se tukli, bilo je 40 ljudi tu, nego verbalni okršaj. Svi su znali da ja nisam kriv. Meni je jedina žal jer sam bio već pokupio stvari i već krenuo da se nikad više ne pojavim, a onda su kao svi stali uz mene i rekli da nisam kriv. A u stvari niko nije stao uz mene. Da jesu, ja bih možda još igrao fudbal i možda bi mi bila i stota utakmica za Crnu Goru. Ja sam javno izjavio da u reprezentaciji nisam iz razloga jer je Mirko rekao 'ili on ili ja'. A što se tiče igračkih kvaliteta, to je vrh i to Crna Gora će mnogo godina sačekati kvalitet".

Izvor: MN PRESS

Nakon tog meča, koji je bio i posljednji za Burzanovića u dresu Crne Gore, bio je još samo na klupi "sokolova" protiv Irske i Italije, da bi potom objavio da više neće igrati za državni tim:

"To je živa istina jer sam ja dobio pouzdanu informaciju kao podgoričko dijete. Žao mi je što nisam odmah otišao, a ne poslije one moje izjave, međutim ni toga se ne stidim jer sam dugo trpio i ćutao. Znam da jedini nisam bio krivac u toj priči. Kad se sve sabere, to se sve dešava u životu...".

Burzanović je 2019. godine završio igračku karijeru u Iskri iz Danilovgrada, a uprkos svemu što se desilo između njega i Mirka Vučinića, za njega ima samo lijepe riječi kada su u pitanju fudbalski kvaliteti: "Mirko Vučinić je najbolji igrač sa kojim sam igrao".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!