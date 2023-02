Vidjećete, Dušan će cijepati mreže u Juventusu! Mirko Vučinić za MONDO: Što su me kupili? Pa, ja bio najgori na terenu!

Legendarni crnogorski fudbaler Mirko Vučinić govorio je o danima u Lećeu, Romi, Juventusu, ali i o Dušanu Vlahoviću.

Izvor: MN PRESS

U novoj epizodi autorske emisije Nebojše Petrovića ’Mojih TOP 11’, gost je bio proslavljeni crnogorski fudbaler Mirko Vučinić. Po završetku igračke karijere 2017. godine, nekadašnji as Rome i Juventusa posvetio se trenerskom poslu i trenutno je angažovan kao dio stručnog štaba selektora Crne Gore Miodraga Radulovića. Poznat kao momak koji je svojim dosjetkama i bravurama u svakom klubu bio zadužen za atmosferu u svlačionici, Vučinić je i u najgledanijem podkastu u regionu oduševio pričom i urnebesnim anegdotama: "Nije mi ni dan danas jasno zašto me je Leće kupio od Sutjeske. Tu utakmicu koju su došli da me gledaju, bio sam najgori na terenu", rekao je vedri Vučinić.

O saradnji sa Zdenjekom Zemanom u Lećeu: "Ja sam jedini igrač koji kod njega nije morao da trenira. Ali su njegovi treninzi bili takvi da sam se umarao i dok sam gledao šta drugi rade", poručio je Vučinić.

Dobro je poznato da je možda najbolje dane u karijeri proveo u Romi, a i dan-danas se sjeća nezaboravnih dana u srcu Italije: "Spaleti je pred utakmicu sa Čelzijem izdiktirao deset igrača i svakome podijelio zadatke. Mene niđe nema. Onda je rekao ’Mirko, ti si jedanaesti, radi šta hoćeš’. dao sam dva gola i prošli smo dalje“.

Proteklog vikenda u duelu dva bivša Mirkova kluba, Lećea i Rome, nije bilo pobjednika: "Leće je trenutno u jednoj veoma dobroj poziciji. Nije lako opstati u Seriji A, Korvino je napravio odličnu priču, doveo je mlade trenere i pružio šansu mladom treneru Marku Baroniju. Guraju dobro i imaju velike šanse da i naredne sezone budu dio elitnog ranga italijanskog fudbala. Meni je drago, jer je Leće uz Sutjesku, moja najveća ljubav. Što se tiče Rome, tamo je u centru pažnje veliki mag Žoze Murinjo. Za mene je to fascinantno koliko ga igrači vole. Sa kime god da pričam, život bi dali za njega, bez obzira da li igraju ili sjede na klupi. Nevjerovatno. Ruku na srce, gdje god da ode, napravi rezultat. Roma još od moje generacije nije osvojila nijedan trofej, on je odmah donio pehar Lige konferencija. I proslavio ga je kao da je Liga šampiona. Svoju energiju prenio je na navijače, cijeli Rim je izašao na ulice da pozdravi ekipu kada se vratila iz Tirane“.

Izvor: MN PRESS

A Juventus?

"Ne znam šta bih rekao, kašljucaju ove godine, oduzeli su im 15 bodova... Nije lako kada te bombarduju sa svih strana. Ali, Juve je veliki klub, uvijek se digne iz mrtvih i vrati u vrh evropskog fudbala. Uopšte ne sumnjam da će sljedeće sezone biti opet u vrhu. Kad si u Juventusu, naučiš da ništa nije važnije od pobjede. To ih razlikuje od drugih. Od čistačice do predsjednika, svi žive za tri boda. Kao što je rekao legendarni Boniperti ’pobjeda ne da je bitna, nego je jedina stvar koja se računa’.“

Izvor: Profimedia

U pobednički mentalitet Juventusa savšreno se uklopila i harizma srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića: "Činjenica je da se nalazi pod velikim pritiskom. Ako da dva gola, svi očekuju treći. To nije lako, pogotovo ako ste u njegovim godinama. Izborio se sa povredom i to je veoma važno. Svi mi ga hvale, kažu da je veliki radnik i sjajan momak. Pokazao je u Firenci ko je i šta je, siguran sam da će i u Juventusu ostaviti dubok trag. Samo mu treba vremena da se još malo uklopi i da uđe u ritam. Evo, proradio je u Salernu i to mu je odličan stimulans u psihološkom smislu. Mora da bude smiren i sve će doći na svoje mjesto. Vidjećete, Dušan će tek da cijepa mreže u dresu Juventusa.“

Bliži se i start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a već u drugom kolu na programu je duel Crne Gore i Srbije u Podgorici: "Polako, da prvo prebrodimo Razgrad. Bugarska je ozbiljan protivnik, ima vremena da se razmišlja o Srbiji. Dopada mi se trenerski posao, učim i napredujem, nema razloga za žurbu", rekao je Mirko Vučinić koji za jedno mjesto u svojih TOP 11 nije imao ni najmanju dilemu: "Ništa bez Pirla. Svejedno na kojoj poziciji, gdje god ga stavim, neću pogriješiti. On je doktor fudbala. Daj mu loptu kako hoćeš, on će je pretvori u magiju. Ali još nije poslao paket vina za Podgoricu koji je obećao.“

(MONDO, Nebojša Petrović)