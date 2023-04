RAZBIJEN MIT O VIDIĆU! Javio se i Ferdinand zbog sporne objave bivšeg fudbalera Liverpula: "Sve se preuveličava"

Rio Ferdinand stao je u odbranu Nemanje Vidića poslije poređenja sa Van Dajkom.

Izvor: Profimedia

Rio Ferdinand brani Nemanju Vidića. Nekada su njih dvojica činili neprobojan bedem odbrane Mančester junajteda, a sada se engleski fudbaler uključio u debatu. Javio se poslije objave Džejmija Karagera koji je napisao da je "Virdžil van Dajk mnogo bolji od Vidića."

Između ostalog spomenuo je i kako je Fernando Tores pravio ogromne probleme Srbinu u međusobnim okršajima.

"Vidio sam Džejmijev tvit o tome da je Virdžil bolji od Nemanje. Čini mi se da je Tores dao tri gola protiv Vidića na 15 mečeva. Mislim da je to mit. Da, Nemanja je imao neke sporne momente, isključen je nekoliko puta, ali se to preuveličava i priča kao da ga je Tores mučio svaki put. Rašford je dao šest golova na 13 mečeva protiv Liverpula, da li to znači da je mučio Van Dajka?", rekao je Ferdinand.

Holanđanin je poslije nekoliko odličnih sezona u Liverpulu pao u formi što se posebno vidi ove godine.

"Liverpulova odbrana. Ne mogu da razumijem šta se dešava. Van Dajk je bio najbolji defanzivac na svijetu u posljednjih nekoliko sezona, najbolji način da se vratiš jeste da počneš da se baviš ponovo osnovama", posavjetovao ga je Rio.