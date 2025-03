Bufonov sin dao prvi gol za reprezentaciju, ali ne Italije, već Češke!

Sin Đanluiđija Bufona je Luis Bufon i dao je prvi gol za reprezentaciju Češke.

Sin Đanluiđija Bufona postigao je prvi gol za za reprezentaciju koja nije Italija. Kada čujete čuveno prezime, prva asocijacija su "azuri", ali to nije u slučaju Luisa Bufona (17) koji je postigao prvenac u dresu reprezentacije Češke. On je debitovao na prijateljskim utakmicama za selekciju do 18 godina.