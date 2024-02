Zašto PSŽ ne može da osvoji Ligu šampiona? Bufon: Otišao sam tamo i shvatio

Đanluiđi Bufon pričao je o Pari Sen Žermenu i sezoni koju je proveo tamo.

Izvor: Liewig Christian/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Imali su Kilijana Mbapea, Nejmara i Mesija, prije njih su u Parizu bile i mnoge druge zvijezde, uprkos velikim imenima, ogromnim svotama novca koje su uložili i svim pokušajima da osvoje trofej Lige šampiona u tome nisu uspjeli. Bez obzira na sastav tima PSŽ nikada u istoriji nije podigao "ušati pehar".

Mnogi se pitaju zašto i šta je problem? O tome je pričao Đanluiđi Bufon koji je tamo igrao u sezoni 2017/18 kada su Parižani takmičenje završili u osmini finala.

"Došao sam tamo iz Juventusa koji je imao jake igrače, ali kada sam stigao u PSŽ pomislio sam 'Mama mia'. Da uzmem sve ove igrače i da ih odvedem u Torino sigurno bismo osvojili Ligu šampiona četiri puta u nizu, ali kao i sa svim stvarima u životu ima vrlina i mana", počeo je Bufon izlaganje u "BSMT podkastu".

Pojasnio je zatim i na šta misli.

"Imali smo Mbapea, Nejmara, Veratija, Tijaga Silvu, to je bilo nevjerovatno. Pitao sam se kako je moguće da nisu osvojili Ligu šampiona, djelovalo je da je to nemoguće. Onda shvatite određenu dinamiku koja postoji sa toliko velikih imena. Može da postane veoma komplikovano u svlačionici, čak i kada je atmosfera dobra, kao što je bila te sezone. Proveo sam tamo godinu dana i shvatio sam zašto je to tako", zaključio je Bufon.

PSŽ je ove sezone jedva prošao grupnu fazu elitnog takmičenja. U osmini finala igraće protiv Real Sosijedada. Prvi meč igra se 14. februara u Parizu, dok je revanš u Španiji 5. marta.

