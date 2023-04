ZVEZDI SMO DONIJELI TITULU U BARIJU, A ONDA SMO BILI SMETNJA! Vladimir Jugović: Taj uspjeh bio za nas dobar, ali i loš

Legendarni as Crvene zvezde otvoreno govorio o uspjehu najslavnije generacije i još jednom objasnio zašto se ta titula previše "romansira".

Nezaboravni as Crvene zvezde Vladimir Jugović bio je član njene najslavnije generacjie, šampion Evrope i svijeta, a nedavno je izjavio da se taj uspjeh previše "romansira". U prazničnom intervjuu za "Danas", on je objasnio šta je htio da kaže tim riječima.

"To jeste ogroman uspjeh, ali kažem da je romansiran zato što se pomalo gubi iz fokusa da su za to najzaslužniji igrači. Ni prije, a ni poslije te generacije takav rezultat nije postignut. Recimo, sezonu prije prodali su Piksija i ako je to planski bilo urađeno, da bi osvojili Kup šampiona, onda je to genijalan potez. Ispada da igrači nisu bili bitni, da je bitnije to što nas je neko izabrao i da je svako ko bi bio na našem mjestu mogao da uradi ono što smo mi uradili. Stvari su jasne – određeni igrači su u određenom trenutku bili na određenom mjestu, a sve ostalo je romansirano, odnosno svako priča svoju priču", rekao je Jugović.

Na pitanje da li je moguće ponoviti takav podvig, Jugović odgovara - jeste! "Moguće je, čak mislim da sadašnje generacije imaju bolje uslove nego što smo mi imali. Imaju bolje uslove za trening, bolje su plaćeni, nemaju sankcije… Vidim da imamo puno talentovane djece, koja postaju perspektivni igrači, ali se u jednom momentu izgube. Zašto se to dešava je neka druga priča. U sezoni nakon osvajanja Kupa šampiona morali smo da igramo van Srbije, a sada je jedina prepreka to da budu bolji od protivnika. Bilo bi lijepo da nas neko dostigne, jer Zvezda je početkom 70-ih imala generaciju koja je došla do polufinala Kupa šampiona protiv Panatinaikosa, mi smo ih nadmašili, a volio bih i da nas neko nadmaši. Problem je to što je sad ljestvica mnogo visoko postavljena".

Konstataciju da je malo Zvezdinih šampiona iz Barija 1991. ostalo u fudbalu, Jugović prihvata sa žaljenjem kao činjenicu. "Na žalost svih nas rekao bih da je to istina. Recimo, osim Mihajlovića, niko nije postao trener. Možda je problem baš u tome što smo napravili veliki uspjeh u Bariju. S jedne strane je za nas to bilo dobro, a sa druge je loše, jer smo po završetku igračke karijere predstavljali smetnju".

Zašto se Jugović udaljio od fudbala? "Jednostavno se tako dogodilo, nisu se poklopile kockice. U jednom momentu sam razmišljao da prihvatim neki posao, ali način života mi nije omogućio. Imam svoju familiju i imam svoje prijatelje, zar to nije dovoljno?"