Srbina htjeli da izbace iz tima, a onda ga je Murinjo pozvao: Slušaj ako ga ne udariš duplo jače, letiš iz kluba!

Alen Stevanović nije ostavio dubok trag u Interu, ali može da se pohvali da ga je prvom timu priključio Žoze Murinjo

Izvor: Profimedia

Bio je veliki talenat, išao na probe u mnoge velike evropske klubove i na kraju završio u Interu za koji ima samo jedan nastup. Nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentativac Srbije Alen Stevanović prisjetio se svojih dana u Interu i treninga sa ekipom koja je osvojila tripletu 2010. godine.

Pod trenerskom palicom Žozea Murinja tim predvođen Samjuelom Etoom, Veslijem Snajderom, Dejanom Stankovićem, Dijegom Militom i Havijerom Zanetijem osvojio je sve što se osvojiti moglo. A iako je Stevanović bio na korak od izbacivanja iz mladog tima "nerazura" upravo ga je "Posebni" pozvao da se priključi prvoj ekipi.

"Odmah me je povukao u prvi tim. Ja igrao za mlade, nisam čak ni igrao nešto, odem za Cirih i nisam se vratio jer sam kasnio tri-četiri dana... Igrali smo protiv Milana i pogriješio sam sve što je moglo da se pogriješi, trener tog mladog tima krenuo na mene, ja instiktivno bacim njemu pod noge flašicu i to je kažu bio kraj. Tada je direktor rekao da sam bivši i da idem iz kluba... I bila pauza za reprezentacije i faillo prvom timu igrača i pošalju nas par u prvi tim. Pita Murinjo za mene i kažu mu da sam problematičan. Znao je Murinjo to za mene i od tada sam ipak bio sa prvim timom Intera", ispričao je Alen Stevanović u "Alesto".

Kakav je Murinjo trener govori i situacija sa treninga Intera koje se prisjetio Stevanović. U jednom trenutku vezista iz Gane Suli Muntari je pretjerao sa startom nad Srbinom, a Murinjo je imao svoj način da to riješi.

"Muntari je bio nervozan, proturim mu kroz noge, on me šutne iz sve snage, ustanem i stariji kao kažu mu da to ne radi. Murinjo nije bio tu i kaže mi kad me je vidio ako se to bude opet desilo i ne šutnem ga dva puta jače, onda letim iz kluba", ispričao je Stevanović, koji se tokom ovog gostovanja dotakao i svoje prošlosti, porodične situacije i turbulentne karijere.

(MONDO)