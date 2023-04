MURINJO I ALEGRI IGRAJU SRAMAN FUDBAL! Kasano udario na trenerske velikane, pomenuo i Srbina

Antonio Kasano je ušao u otvoreni sukob sa Žozeom Murinjom, a kada je govorio o svemu što zamjera "Posebnom" pomenuo je i dolazak Nemanje Matića u Rim.

Izvor: Profimedia

Ne prestaje rat između Antonija Kasana i Žozea Murinja. Nakon što je Murinjo u jednoj izjavi "bocnuo" nekadašnjeg napadača Rome i Real Madrida, prgavi Italijan mu je odmah odgovorio, ali nije stao na tome. U intervjuu u kome je govorio i o Siniši Mihajloviću nije mogao da se ne dotakne Portugalca. Ali sada je potkačio i Masimilijana Alegrija, trenera Juventusa.

"Murinjo mora da razumije da dok god njegove ekipe igraju loše, uvijek će imati barem jednu osobu koja će mu to reći - mene. Osvojio je puno trofeja? Boli me briga. To važi i za njega i za Alegrija. S jakim igračima igraju sramotan fudbal. Imaju trofeje? Pa šta? Ako njihove ekipe igraju sranje od fudbala, ja to kažem i ne skrivam se", rekao je Kasano.

Nekadašnji špic Rome se dotakao i čestih kritika Portugalca na račun njegovih timova. Sada, kako kaže, ima treći najskuplji tim u Italiji, a opet kuka.

"Murinjov omiljeni izgovor je da nema dovoljno jaku ekipu. Ali Roma je treći klub u Italiji po izdvajanjima za plate igrača, iza Intera i Juvea. Dibala je bio najbolji igrač na tržištu i dobio ga je. Tražio je i dobio Matića i Vajnalduma. Kaže da nema ekipu? Protiv Torina je na klupi imao Pelegrinija, Matića, Abrahama, Belotija, Ibanjeza, Kumbulu, Čelika, Kamaru... O čemu mi pričamo? Pobijedio je 1:0 jedinim udarcem u okvir iz penala. Roma je puna igrača koji nastupaju za reprezentacije. On se sakriva iz alibija i ne priča o fudbalu, uvijek mijenja temu. U ekipama Lacija i Rome postoji velika razlika, ali Sarijeva ekipa igra sjajan fudbal i druga je, a Murinjo igra bezvezan fudbal i iza Lacija je", završio je on.