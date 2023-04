"TO NIJE DERBI! PAMTIM JEDAN SA DEKIJEM NA JNA" Zvezdin trener o kažnjavanju Partizana: Ne šaljemo dobru sliku u svijet!

Trener Crvene zvezde govorio i o kažnjavanju Partizana

Izvor: MI/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je tokom pripreme za meč protiv TSC-a, u kojem može da "ovjeri" titulu, saznala da će u srijedu gostovati Partizanu u "vječitom" derbiju bez publike zbog izricanja kazne crno-bijelima. Trener crveno-bijelih Miloš Milojevićotvoreno je rekao da nije za takvo kažnjavanje bilo koga, a pogotovo ne kada je u pitanju najveća utakmica srpskog fudbala.

"Po meni je to loše. Pamtim derbi na JNA sa praznim tribinama kad sam bio pomoćnik Dejana Stankovića i nikako mi se nije svidjelo. Uvijek sam za to da igramo fudbal zbog navijača i da se predstavimo u što boljem svijetlu. Derbi bez publike nije derbi, ne znam da li je to zvanična odluka, ali ne šaljemo dobru sliku u svijet. No, ima ljudi koji odlučuju o tome", rekao je Milojević pred meč protiv rivala iz Bačke Topole.

Što se tiče utakmice protiv ekipe Žarka Lazetića, zakazane za subotu u 18 časova, rekao je da je cilj uvijek isti - pobjeda. "Ni ovog puta neće biti promjene kada je to u pitanju. Pitamo se, ali se pita i protivnik, međutim, daćemo sve od sebe da iskoristimo prvu meč loptu i osvojimo titulu. Rival će probati da pobijedi, kao i uvijek. Pratio sam im utakmice, igraju dobro, imaju kontinuitet od godinu i po dana gdje nastupaju u identičnom sastavu, uigrani su. Ne mislim da će srljati, ali će pokušati da nas kazne i osvoje tri boda. Dobro su izbalansirani, sem dvojice mladih igrača, svi drugi su u dobrim takmičarskim godinama, a trener Lazetić ih je sjajno posložio. Prijete brzinom, posedom, prekidom, kažem, vidi se pečat trenera i ukomponovanost. Imaju peh da neće moći Ratkov da im igra koji nam je dao gol u Bačkoj Topoli i koji je nesumnjivo kvalitetan igrač, o čemu govori i veliko interesovanje za njega. Tu je i Stojić, reprezentativac, dobar u skok igri i organizaciji napada. Naravno, i Ilić koji baš dobro igra. Imaju dobru sezonu i ritam i drago mi je što su se pojavili neki drugi klubovi kao što su TSC i Čukarički, da ne bude stalno bitka između vječitih", izjavio je Zvezdin trener.

Crvena zvezda će moći da računa na sve igrače osim na štopera Uroša Spajića, koji je već godinu dana van terena i nije zaigrao od dolaska u Zvezdu minule zime. Takođe, najavio je Milojević da će u plej-ofu dati šansu mladim igračima.

"Neki su zaslužili da igraju malo više, neki ne. Što se tiče omladinaca, malo je nezgodno, jer su naši najspremniji talenti za seniorski fudbal već u Grafičaru. Nadam se da ćemo imati prostora da im dajemo šansu u kontiuitetu i da će kao Mituljikić u poslednjoj utakmici pokazati da zaslužuju još više da igraju. Tako da, nadam se da će skupiti dobre minute kako bi od ljetnjih priprema mogli ravnopravno da konkurišu sa starijim igračima".

Raspored Zvezde u plej-ofu je takav da će van Beograda ići u samo jednoj utakmici. "Nismo mi tražili da to bude tako, nego je takav raspored. Svakako, prijatno nam je što smo tu i ne putujemo, ali za popularizaciju fudbala nije dobro. Treba fudbal da se igra u Nišu, Leskovcu, Vranju, Subotici, centralnoj Srbiji, da se to popularizuje, a to najbolje rade najveći klubovi. S jedne strane je dobro, s druge nije, ali ne mogu svi aspekti da se pogode".