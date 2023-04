PARTIZAN KAŽNJEN, VJEČITI DERBI BEZ PUBLIKE!

Vječiti derbi igraće se bez navijača...

Partizan je kažnjen zbog nereda na utakmici protiv Čukaričkog i predstojeći derbi sa Crvenom zvezdom igraće se bez prisustva navijača. Na stadionu crno-bijelih neće biti publike na 170. okršaju sa vječitim rivalom koji je na programu 26. aprila, prenosi "Sport klub".

Timu iz Humske izrečena je i mjera zabrane organizovane podrške navijača na gostujućim stadionima. Takođe, predstojeći meč između Čukaričkog i Partizana koji je zakazan za nedjelju takođe će se odigrati bez prisustva publike. Sve je krenulo od meča sa Čukaričkim koji je prekinut prošle nedjelje zbog nereda na tribinama.

Spekulisalo se da se meč neće nastaviti, domaći tim tražio je da se registruje službenim rezultatom, ali je poslije razgovora doneta odluka da se duel završi. To se na kraju dogodilo u četvrtak, 20. aprila i Čukarički je odnio pobjedu (1:0).

Poraz ekipe Igora Duljaja značio je i da je Partizan ostao na četvrtom mjestu i da sa te pozicije ulazi u plej-of. U 31. kolu gostuje upravo trećeplasiranom Čukaričkom, pa onda u Humsku dolazi prvoplasirana Zvezda. Do kraja doigravanja crno-bijeli pokušaće sve kako bi došli do druge pozicije i kvalifikacija za Ligu šampiona. To mjesto trenutno drži TSC koji gostuje na "Marakani".