Navijači Željezničara najavili masovan dolazak na derbi protiv Borca: Svi u Banjaluku! (FOTO)

Najvatreniji navijači sarajevskog Željezničara organizuju put u Banjaluku na utakmicu 28. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Borca.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Borac u ponedjeljak dočekuje Igman u 27. kolu prvenstva BiH, a već u četvrtak, crveno-plavima na Gradski stadion dolazi Željezuničar, jedan od direktnih konkurenata za plasman u evropska takmičenja.

TIm povodom tzv. Manijaci. najvatrenije pristalice Želje, pozvale su svoje članove na najvažnije gostovanje u sezoni.

Saopštenje prenosimo u cjelosti.

"U četvrtak nam slijedi najvažnije gostovanje u sezoni. Pobjeda protiv Širokog Brijega (1:0)okrenula je stvari u našu korist i izgledi za zacrtani cilj su sada mnogo realniji. Uspjeh na tom putu ne može doći bez nas jer smo mi i naša podrška najzaslužniji što smo danas u situaciji da se borimo za mjesto koje vodi u evropu uprkos svim problemima u kojima se klub našao.

S toga, put Banjaluke nije obaveza samo onih koji stoje u kopu i deru grla i dlanove svaku utakmicu, put Banjaluke je obaveza svakog Željinog navijača sa svih tribina našeg stadiona!

Svi znamo posebnost i značaj ovog gostovanja i zbog toga ova Banjaluka mora biti najmasovnija do sada!

Za ovo gostovanje organizovani su autobusi, a uplate će se vršiti u 'The Maniacs Shopu' od ponedjeljka do srijede od 12 do 18 sati.

Cijena prevoza iznosi 30 KM.

Utakmica se igra u četvrtak, 27. aprila.

SVI U BANJALUKU, ŽELJO NAS TREBA!", navedeno je u saopštenju "Manijaka".

(mondo.ba)