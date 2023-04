Ovo je sastav Partizana za 170. vječiti derbi!

Fudbaleri Partizana moraju da savladaju Crvenu zvezdu u najvećoj utakmici srpskog fudbala i krenu ka Evropi.

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde u srijedu od 18:30 po 170. put će odigrati "vječiti derbi" u prvenstvu, a meč koji je na programu u Humskoj mnogo je važniji igračima domaćeg tima. Barem rezultatski, jer im trenutno "gori pod nogama" kada je u pitanju plasman u evropske kvalifikacije. Crvena zvezda je već krunisana kao šampion, pa se na ovom meču mnogo više očekuje od ekipe Igora Duljaja.

Pred sablasno praznim tribinama stadiona u Humskoj Partizan mora da popravlja utisak. Pobjeda nad najvećim rivalom biće tek slabašna utjeha navijačima koji su razočarani kompletnom sezonom, ali bez nje će katastrofa biti i daleko veća jer je čak i Evropa pod znakom pitanja. Crno-bijeli trenutno imaju isti broj bodova kao Vojvodina i ukoliko ne počnu da pobjeđuju - uspjeli su to samo jednom na posljednjih osam utakmica - izgubiće čak i četvrtu poziciju na tabeli!

Takav ishod bi mogao da znači i propuštanje evropskih kvalifikacija za Evropu predstojećeg ljeta. Alarmi su zbog toga već upaljeni, Duljaj tvrdi da se neće predati, a to moraju da shvate i njegovi igrači. Sudeći po dosadašnjim mečevima koje je vodio neće biti mnogo iznenađenja u startnoj postavi.

Iako je zbog ogromne greške Nemanje Stevanovića na Banovom brdu Čukarički uspio da zabilježi minimalni trijumf, on će ponovo među stative. Možda razlog za to nije bezgranično poverenje koje klub ima već samo daleko nepovoljniji položaj u kojem se nalazi "precrtani" Aleksandar Popović. Momak koji se pobunio protiv stila igre još kod Gordana Petrića nije uspio da stigne ni do klupe za rezerve na dva od posljednja tri meča Partizana.

Posljednja linija neće se mijenjati uopšte - lijevo kapiten Urošević, Marković i Vujačić kao štoperi, a Filipović desno. Udarac koji je dobio protiv Čukaričkog neće uticati na njega, Duljaj ga nije pomenuo među povrijeđenim igračima, pa je jasno da ozbiljno računa na njega u odbrani od Kataija i Ivanića koji će djelovati baš u njegovom reonu.

Pomoć defanzivcima trebalo bi da ponudi Andres Kolorado koji je tokom zime stigao u klub iz Južne Amerike. Ovo će, vjerovatno, biti prinudno rješenje mladog trenera na klupi Partizana jer čak trojica igrača sa te pozicije propuštaju utakmicu. Ljubomir Fejsa se požalio da ne može na teren, Patrik Andrade takođe nije u kombinaciji, a najviše problema napravio je bonus Kristijan Belić koji zbog žutih kartona propušta meč protiv Zvezde.

Praktično jedini bonus igrač koji je Duljaju ostao na raspolaganju - ukoliko ne pronađe neko senzacionalno rješenje - jeste Nemanja Jović. Mladi fudbaler će zauzeti poziciju na boku i tako iz tima "istjerati" problematičnog Dijabatea koji je ne tako davno bio izgubljen pri povratku iz Afrike. Rikardo Menig će biti na drugom boku, dok će centralni dio veznog reda držati Danilo Pantić i Bibars Natho. Možda kao "osmica" i "desetka", možda i kao dvije "desetke" ukoliko Duljaj riješi da napadne Zvezdu od prvog minuta.

Naravno, u napadu nema dileme. Rikardo Gomeš će još jednom igrati protiv Crvene zvezde i pokušati da popravi utisak koji uopšte nije sjajan kada je u pitanju najvažniji meč srpskog fudbala. U dosadašnjih deset odigranih mečeva zabilježio je samo jednu pobjedu - u finalu Kupa Srbije tokom sezone 2018/19. U istoj sezoni postigao je golove na dva različita prvenstvena meča protiv Zvezde, ali su mu to na žalost navijača Partizana i jedini pogoci protiv najvećeg rivala.

Pošto smo sve "pretresli", ovo je očekivani sastav Partizana: Stevanović - Filipović, Vujačić, Marković, Urošević - Kolorado, Natho - Jović, Pantić, Menig - Rikardo.