VREME JE ZA ZVEZDINU "DUBINU", MILOJEVIĆ NAJAVIO PROMJENE: Titula je tu, sad nek se igraju djeca - dvojica čekaju šansu

Dva mlada fudbalera Crvene zvezde mogli bi da profitiraju i dobiju značajno više minuta jer su crveno-bijeli već sada šampioni.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je već obezbijedila titula, ali prvenstvo nije ni blizu završeno - veliki klubovi uvek moraju da pobjeđuju, posebno kad jure rekorde, a i timu je potrebno da ostane u dobrom ritmu zbog završnice Kupa Srbije. Miloš Milojević zato najavljuje promjene za meč sa Čukaričkim, ali ne i potpuno "tumbanje" sastava od kojeg se očekuje i trofej u masovnijem takmičenju.

Mladi trener Zvezde u najavi meča govorio je za klupski sajt i tom prilikom najavio konture tima koji će poslati na teren. Mjesta za mlađe igrače će biti, ali neće svi starteri biti pošteđeni obaveza kada je meč sa trećeplasiranim timom na tabeli u pitanju.

"Mogu da se očekuju promjene u ekipi, zato što smo imali dvije utakmice u četiri dana, tako da nam treba malo svježe krvi i energije, biće rotacija. Neke igrače koji su pod velikim opterećenjem ćemo odmoriti. Sve ostale ne, mislim da nam je potrebno da i igrači koji su nešto više umorni odigraju, kako bi držali neki takmičarski ritam.", istakao je Miloš Milojević i odmah se okrenuo analizi Čukaričkog koji je nedavno dva puta savladao Partizan i zatim izgubio od TSC-a.

"Bili su to drugačiji mečevi. Dvije utakmice protiv Partizana fudbaleri Čukaričkog su igrali na kontranapad, dok su protiv ekipe TSC probali da riješe pitanje tog drugog mjesta, malo se više otvorili i onda su imali više problema. Imaju dobru igru, nastupaju kvalitetno, mislim da su poslije nas prikupili najviše bodova ovog proljeća. Ulazimo sa punim poštovanjem prema protivniku u utakmicu sutra, međutim vjerujemo u svoj rad i kvalitet, nadam se da pred dobro popunjenom Marakanom možemo da dobijemo i Čukarički."

Crveno-bijeli će u nedjelju igrati protiv tima kojem su za ovu sezonu pozajmici čak trojicu fudbalera. Krilni napadač Vladimir Lučić otišao je na Banovo brdo na početku sezone i jedan je od najbitnijih igrača tima, dok su mu se tokom januara pridružili golman Zoran Popović i defanzivac Radovan Pankov. Milojević ih sve dobro poznaje i pomenuo ih je pred derbi 33. kola.

"Svakako da su sva trojica kvalitetni igrači, znamo da su Pankov i Popović imali iskustvo sa Zvezdom i u Evropi, ne treba govoriti o njima kao iznenađenjima, to su igrači koji su na visokom superligaškom nivou. Što se tiče Lučića on je dosta sazrio, radi se o dobrom igraču, više puta sam to naglasio. Na sportskom je sektoru i to je pitanje za njih kakvih će sudbina biti, nisam upućen u detalje ugovora sa Čukaričkim", dodao je trener Zvezde.

Titula osigurana čak šest kola prije kraja prvenstva mogla bi da pomogne mladim fudbalerima u borbi za minutažu. Prije svega se tu misli na Stefana Lekovića i Jovana Mijatovića koji zbog povreda nisu češće bili u situaciji da se nađu na terenu.

"Dobiće minutažu, nažalost su obojica imali probleme sa nekim manjim povredama. Moramo da shvatimo da su to mladi igrači sa kojima treba pažljivo raditi, iz razloga što kada smo mi na nekom reprezentativnom odmoru oni igraju za svoje reprezentacije. Pored toga što ih dovedete iz omladinaca ili kadeta i stavite na jedan viši nivo treninga, intenziteta i opterećenja, oni imaju i veći broj utakmica i treninga. Zadesili su ih i neki pehovi, ništa ozbiljno, ali im to donekle poremeti ritam, nadam se da će do kraja moći da dobiju pristojnu minutažu", zaključio je Miloš Milojević.