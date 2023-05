Predsjednik Veleža o razlozima zbog kojih Feđa Dudić nije pozvan na "Crvenu noć": Nije postojala loša namjera...

Zašto među 400 zvanica nije bilo mjesta za Feđu Dudića, trenera Veleža koji je osvajanjem Kupa BiH nakon 33 godine odveo mostarski klub u Evropu, pojasnio je prvi čovjek "rođenih" Senad Kevelj za naš portal.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Prije dva dana, a uoči finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Zrinjskog, mostarski Velež je organizovao donatorsku "Crvenu noć" kojoj je prisustovoval više od 400 zvanica uz slogan "Sve nas ista ljubav spaja".

Donatorskoj večeri "rođenih" odazvale su se brojne klupske legende, prijatelji i osobe iz javnog, kulturnog i političkog života grada na Neretvi.Noć su uveličale brojne legende Veleža, fanovi, prijatelji, poslovni ljudi, osobe iz političkog, kulturnog i javnog života Mostara i Bosne i Hercegovine.

Ali, među njima nije bilo Feđe Dudića, bivšeg trenera Veleža, koji nije bio pozvan iako je poslije 33 godine pauze odveo mostarski klub u evropska takmičenja i osvojio Kup BiH prošle sezone.

"Nažalost nisam dobio poziv. To treba da ide na čast sadašnjoj upravi Veleža. Bilo je 400 zvanica, neki imaju vrlo malo veze sa Veležom. Mislim da sam zaslužio da ga dobijem, ostvario sam istorijske uspjehe. Dao sam puno Veležu, znam kako sam zatekao klub kad sam došao… Neke legende su odbile vođenje kluba, a sjedile su u prvim redovima. Ali Feđa ne valja, mene izgleda treba posipati pivom u Gabeli. Velež je bio i prije njih, biće i poslije njih. Bila mi je velika čast upoznati legende kad sam radio dole",nije krio razočaranje Dudić u podkastu "Mreža" portala "SC Sport".

Predsjednik mostarskog kluba Senad Kevelj u izjavi za MONDO je istakao da u cijeloj priči nije postojala nikakva loša namjera prema Dudiću, kojeg izuzetno poštuje zbog ostvarenih rezultata dok je sjedio na klupi "rođenih".

"Stvarno nismo pozvali nijednog trenera...Nekako smo se fokusirali na posljednjih šest mjeseci otkako sam na čelu uprave i onda smo imali Amara Osima, imali smo Feđu... To bi otišlo previše u širinu. Rekli smo 'ajde da ova 'Crvena noć' donatorska bude i tu je bio fokus, a sigurno ćemo u narednom periodu napraviti slično veče na koje ćemo pozvati sve trenere Veleža, proslavljene fudbalere...Jednostavno, bio je kratak rok za puno toga. Tako da nije bila nikakva namjera, ali ispostavilo se da se Dudić našao uvrijeđen. Namjera nam nije bila da bilo koga...", rekao je prvi čovjek Veleža i dodao da protiv Dudića nema ništa.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

"Apsolutno. Ja poštujem Dudića i sve što je uradio za klub, to će ostati zapisano. Bio je na čelu kluba koji je poslije 33 godine zaigrao u Evropi i to je neupitno, oko toga ne možemo raspravljati", dodao je Kevelj.

Već u srijedu Velež će protiv Zrinjskog igrati drugo uzastopno finale Kupa BiH na zeničkom "Bilinom polju", a sudiće ga Banjalučanin Luka Bilbija.

"Zrinjski je kroz cijelo prvenstvo dominantna ekipa, pokazao je superiornost i to su činjenice. Imaju dobar kolektiv, dobrog trenera (Krunoslav Rendulić, prim.aut), dobru upravu, već dugo su igrači na okupu i to je dalo rezultat. Mislim da je to recept kako se treba praviti ekipa. Što se tiče Veleža, mi smo u ovom dijelu sezone, uz Zrinjski, Sarajevo i Borac, najozbiljnija ekipa. Po broju bodova i pobjedama smo mislim treći na tabeli kad bismo gledali ovaj dio prvenstva. Tako da ne idemo u Zenicu s bijelom zastavicom. Tražićemo svoje šanse, jedna je utkmica, dobar teren, podršku navijača ćemo sigurno imati ogromnu i svašta se može desiti. Sudija je iz Banjaluke, profesionalac, korektan, FIFA arbitar i očekujem pravi sportski događaj i praznik fudbala", podvukao je on.

Svjestan je naravno predsjednik Veleža da su kladioničarskim žargonom, sva tri znaka u igri u finalu.

"Ko će pobijediti? Da ne očekujem pobjedu Veleža ne bih bio tu gdje jesam, vjerujem da možemo odigrati kvalitetno protiv Zrinjskog. Troznak je moguć. Motivacije neće nedostajati, Zrinjski je po sebi dovoljan, plasman u Evropu je dodatni motiv, pa gore ne idemo s bijelom zastavom. To mogu da garantujem", zaključio je Kevelj.