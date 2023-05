LUDNICA I DVA PREOKRETA U VRAPČIĆIMA: Igman prosuo sve protiv Veleža, pa osvojio bod!

Ako iko zna kako protiv Veleža, to je Husref Musemić!

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Nakon preokreta u Doboju gdje je Zrinjski na kraju slavio 3:1, još uzbudljivija utakmica odigrana je u Vrapčićima.

I ovdje je poveo "autsajder" i prokockao tu prednost, ali je Igman ipak osvojio bod izborivši 3:3 protiv Veleža.

Domaći su prvo propustili priliku da definitivno slome protivnika, a onda u sudijskoj nadoknadi promašili dve odlične šanse da stignu do pobjede.

VELEŽ – IGMAN 3:3 (3:1)

/Haskić 30, Leai 33, Dejanović 45 - Denković 9, Duraković 47, Bešagić 67/

Ako iko zna kako protiv Veleža to je Husref Musemić. Trener Igmana u 20. duela protiv Mostaraca upisao je 12 pobjeda i samo dva poraza, a u petak poslijepodne stigao je i do šestog remija, mada uz mnogo muke.

Njegova ekipa ušla je u meč odlučna da dođe do vrijednih bodova, a već nakon 40-ak sekundi Hrelja je imao priliku da matira Hadžikića, ali golman Veleža brani nogom njegov pokušaj sa samo sedam metara.

Ipak Igman je brzo stigao do vođstva. Jakupović je u 9. minutu ubacio iz slobodnog udarca, Drljević je spustio glavom, a Denković pogađa za vođstvo Igmana 1:0.

Tak nakonj pola sata Velež je uspio da izvede svoj prvi ozbiljniji napad i odmah je stigao do izjednačenja. Anđušić je ubacio sa lijeve strane, Dupovac nije najbolje procijenio let lopte i ona je stigla do Haskića koji sa nekoliko metara trese mrežu za svoj 11. pogodak u sezoni.

Već u narednom minutu Velež je imao novu priliku preko Leaija, ali je Ćeman ipak stigao do lopte prije fudbalera domaćih.

Iskoristio je Velež dominaciju u tim trenucima i već u 33. minutu stigao do potpunog preokreta, a pogodio je upravao Leai. Lauš je sa desnog krila prebacio loptu na lijevu stranu do Čukovića, a ovaj vratio na desetak metara za Leaija koji svojim prvim golom donosi vođstvo Veležu – 2:1.

Fudbaler sa Solomonskih ostrva bio je i asistent u posljednjem minutu prvog dijela, kada je poslao loptu u šesnaesterac za Dejanovića koji bez problema matira Ćemana za 3:1.

Činilo se tada da je utakmica riješena, ali je Igmanu trebalo samo dvije minute u nastavku da vrati potpunu neizvjesnost. Hrelja je centrirao, a Duraković pogodio za 3:2 i najavio novi preokret u Vrapčićima.

Mogao je to Velež da spriječi i definitivno riješi pitanje pobjednika ali je u samo 60 sekundi promašio dvije odlične prilike. Prvo je Valas promašio čitav gol u stopostotnoj šansi koju mu je namjestio Anđušić, a onda je Ćeman odbranio "zicer" Dejanoviću koji se sjajnim prodorom po sredini našao u situaciji „jedan na jedan“ sa golmanom Veleža.

Kazna je stigla vrlo brzo! U 67. minutu Bešagić je raspalio po lopti sa 25 metara, a ona je zakačila jednog igrača Veleža i završila u rašljama za 3:3 na stadionu "Rođeni“.

I jedni i drugi imali su svoje šanse za pobjedonosni gol. Pokušaj Hrelje nakon kornera u 70. minutu izbio je Dejanović na samoj gol-liniji, a u samom finišu susreta Velež je propustio dvije prilike za trijumf.

Čukovićev šut nakon dobre akcije izblokirao je Drljević, a u 94. Minutu šut Lauša iz izgledne prilike završio je pored gola.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 31. KOLO

Petak:

Sloga Meridian - Zrinjski 1:3 (1:2)

/Baštić 2 – Ćuže 10, 78, Kiš 35 pen/

Sarajevo - Željezničar (20.00)

Subota:

Leotar - Tuzla siti (17.00)

Nedjelja:

Posušje - Borac (17.00)

Ponedjeljak:

Sloboda - Široki Brijeg (17.00)