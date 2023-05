Mostarski klubovi "napadaju" drugi trofej Kupa BiH: Za jedne utakmica sezone, a za druge istorijska šansa

Zenica će večeras biti u centru pažnje.

Izvor: Anadolija/Željko Miličević

Zrinjski i Velež u srijedu (16. maj) će dati odgovor na pitanje ko će biti osvajač Kupa BiH za ovu sezonu.

I jedni i drugi u svojim vitrinama imaju po jedan trofej bh. kup-takmičenja – Zrinjski ga je osvojio davne 2008. godine, u svom jedinom finalu do sada, dok je i Velež samo jednom do sada igrao u finalu i to prošle sezone, kada je trijumfovao nad Sarajevom.

Bio je to i prvi trofej za „rođene“ u poslijeratnoj istoriji, a eventualnom pobjedom večeras fudbaleri Veleža postali bi prva ekipa, nakon Željezničara, kojoj bi pošlo za rukom da odbrane trofej, otkad se igra zajednička liga na prostoru BiH.

S druge strane, u slučaju da „plemići“ podignu pehar večeras, stigli do svoje prve duple krune u istoriji. Zrinjski bi u tom slučaju ponovio uspjehe Željezničara iz sezone 2011/12 i Sarajeva 2018/19, kada su ovi klubovi bili najuspješniji „na oba fronta“.

Mostarski klubovi su se ove sezone sastali tri puta, a u sva tri meča uspješniji je bio Zrinjski. „Plemići“ su na domaćem terenu slavili 1:0, dok je u Vrapčićima bilo 3:1 i 1:0.

Ova utakmica će biti i zanimljivi iz aspekta borbe za plasman u evropska takmičenja. Velež ima male šanse da kroz ligu izbori plasman u Evropu. Izabranici Nedima Jusufbegovića trenutno su peti sa 45 bodova koliko ima i ekipa Širokog Brijega na šestom mjestu.

Željezničar je na mjestu iznad sa 47 bodova, dok je Sarajevo na trećem mjestu, koje sigurno vodi u Evropu sa 49 bodova.

U slučaju da Velež osvoji Kup večeras, četvrto mjesto u ligi neće imati nikakvu važnost kada je u pitanju plasman u Evropu. Samim tim, za očekivati je kako će navijači gore navedenih klubova večeras biti na strani „plemića“.

Finale se igra na stadionu Bilinu polje od 18 časova, a pravdu na ovom susretu će dijeliti Luka Bilbija iz Banja Luke.