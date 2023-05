Zeljković: Borac cilja evropski iskorak, Dodiku najveće zasluge

Predsjednik FSRS Vico Zeljković poslije finala Kupa RS osvrnuo se na uspjehe banjalučkog kluba i koliko je novca crveno-plavima potrebno da naprave iskorak u Evropi.

Izvor: MONDO

Banjalučki Borac u srijedu je osvojio Kup Republike Srpske pobjedom 2:1 u finalu odigranom na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Bilo je to 30. izdanje Kupa RS, ali i 29. finale, pošto je 2020. Godine takmičenje prekinuto u četvrtfinalu zbog pandemije korona virusa, a predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković čestitao je i jednima i drugima na dobroj fudbalskoj predstavi.

“Čestitam Borcu i Laktašima na fer i korektnoj utakmici. Sigurno je da je ovo istorijski rezultat za Laktaše koji su pokazali dobru predstavu i pokazali da Prva liga RS ima svoj kvalitet. Borac je bio favorit i opravdao je tu ulogu, čestitam Borcu na osvajanju Kupa i povratak trofeja poslije dugo godina na Gradski stadion", rekao je Zeljković.

On se potom osvrnuo na fudbalski klub Bora ci njegovo poslovanje, te rezultate koje je ostvario u prethodnih nekoliko sezona.

"Borac je najveći klub u RS, a bilo je u prethodnom periodu mnogo komentara o pomoći Borcu od strane institucija. Moramo biti svjesni da i klubovi u okruženju na sličan način egzistiraju i da bez ulaganja nema rezultata u Evropi. FSRS brine o svi klubovima, a Borac je najveći klub i imamo uvid u njegov rad. Činjenica je da je Borac od svog osnivanja na svom istorijskom maksimumu što se tiče reultata. Četvrti put zaredom Borac igra evropska takmičenja. Naravno, nije se proslavio u Evropi, ispadao je u ranim fazama takmičenja, ali kada uzmemo podatak da je ovo istorijski uspjeh vidimo da je potreban taj iskorak za Borac i za fudbal Republike Srpske. Borac treba da bude pravi ambasador Republike Srpske i da ono što smo imali sa Đokovićem i tenisom sedam dana, da cijela Evropa priča o nama, tako treba i Borac da igra grupnu fazu evropskih takmičenja i da bude pravi reprezent Republike Srpske. Naravno za to su potrebna finansijska sredstva", rekao je Zeljković i potom govorio i o budžetu Borca i pomoći koje je dobio od republičkih vlasti.

"Upoznat sam sa radom kluba i znam da Borcu treba oko 6 miliona KM da bi ostvario te uspjehe i da bi mogao da igra ozbiljnu ulogu u PLBIH i da dođe do grupne faze Konferencijske lige. Da li je to moguće ostvariti, to je na ljudima iz Borca. Ali imali smo sastanak sa ljudima iz Borca i Laktaša prije finala i znam da je plan ljudi iz Borca da oko tri miliona KM su oni sposobni da obezbijede , a preostali iznos trebale bi da obezbijede institucije, ukoliko procijene da je to dobro za Banjaluku I Republiku Srpsku”, naveo je Zeljković i dodao:

"Treba staći i da ne bismo došli do ovog momenta i da ne bi bilo ovog uspjeha Borca da nije bilo institucija i predsjednika RS, Milorada Dodika, bez obzira kome se to sviđa ili ne sviđa. Taj čovjek je zaslužan što je klub opstao 2015. kada je bio doveden do stečaja igašenja. Podrškom g. Dodika Borac je vratio većinu dugovanja iz prošlosti, odblokirao račun i posluje normalno koliko je to moguće u ovim okvirima. Pored toga uspio je da četiri godine izlazi u Evropu. Naravno publici to nije dovoljno, publika se razmazila, što je i dobro, jer svi mi volimo da naši klubovi prave dobre rezultate. Nadamo se da će klub nastaviti da pravi dobre rezultate i imati podršku kakvu je dosad dobijao i ako ne ove godine onda one sljedeće da će Borac napraviti iskorak I izboritigrupnu fazu Konferencijske lige. To već postaje ne san nego realnost. Naravno treba dobar tim, dobar budžet, a FSRS kao i svim klubovima pomaže i Borcu".

Predsjednik FSRS rekao je da i zahvaljujući Savezu banjalučki klub sada došao do toga da će, ukoliko se plasira, moći da igra i grupnu fazu Konferencijske lige na svom stadionu.

"Ovdje se dosta uradilo na infrastrukturi, ispunio sve uslove i treba narednih dana da dobije kategorizaciju da ovdje može da se igra grupna faza Konferencijske lige u Banjaluci na Gradskom stadionu. Naravno i svi ostali klubovi treba da žive i da im se pomaže, ali Borac treba da bude motor razvoja Republike Srpske i jak evropski Borac će moći sutra da pomogne Laktašima, Slogi i drugim klubovima", zaključio je Zeljković.