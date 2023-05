"ŠTA ĆE VAM TA PRIMADONA?" Fergusonov ključni čovjek isprozivao Nejmara: Vrhunski igrač, ali šta će Junajtedu?

Nejmar nije pokupio simpatije u Engleskoj i iako su mu fudbalski kvaltieti neosporni, mnogi ga ne žele na "Old Trafordu".

Izvor: Profimedia

Pari Sen Žermenu je dosta razmaženih zvijezda i planiraju rekonstrukciju tima, a to navodno želi da iskoristi Mančester junajted i da dovede Nejmara. Ipak, nisu svi oduševljeni idejom da Brazilac dođe na "Old Traford".

Nekadašnji najbliži savjetnik ser Aleksa Fergusona Rene Melenštajn nije birao riječi kada je govorio o 31-godišnjem Brazilcu. Nekadašnji dugogodišnji član stručnog štaba Junajteda koji je pomagao Fergusonu od 2007. do 2013. godine smatra da "primadona" nije potrebna ekipi.

"To su vjerovatno samo glasine i spekulacije, ali ja sam jako rezervisan oko svega. On jeste vrhunski igrač, ali je takođe i primadona. Nikada nije igrao u Premijer ligi, a to je potpuno drugačije od igranja u Španiji ili Francuskoj. Takođe najbolje igra na lijevom krilu, a ako ga stavite tu gdje ćete sa Markusom Rašfordom?", zapitao se Melenštajn.

Mančester junajted je pod Erikom ten Hagom ove sezone uspio da se plasira u Ligu šampiona naredne sezone, osvojili su Liga kup, a očekuje ih finale FA kupa sa gradskim rivalom Mančester sitijem. Ipak nastavili su da se muče sa pozicijom napadača pa je kao kratkoročno rješenje doveden Vut Veghorst iz Barnlija na pozajmicu, a sada u narednom prelaznom roku žele da angažuju nekoga ko bi riješio probleme u špicu.

