NEJMAR OPERISAN, OGLASIO SE IZ BOLNICE U KATARU! Čeka ga duga pauza

Nejmar je operisan i neće moći da trenira u naredna tri do četiri mjeseca.

Nejmar (31) je završio sezonu zbog povrede članka, zvanično je operisan u petak u Kataru i dobra vijest je da je sve prošlo dobro. Potvrdio je to i on sam putem društvenih mreža. Moraće da miruje tri do četiri mjeseca nakon čegaa će moći da se vrati na treninge. Dakle, ništa do sljedeće sezone.