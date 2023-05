Kulašin je projekat Borca! Tegeltija o Grahovcu, Konradu i prelaznom roku: Gdje ima dima, ima i vatre!

Predsjednik Borca Milan Tegeltija i trener Vinko Marinović sumirali proteklu sezonu, nakon koje ih očekuje još jedno burno ljeto u kojem će uprava kluba imati pune ruke posla.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac osvojio je drugo mjesto u PLBIH i Kup RS u sezoni koja je završena i nakon koje igrači idu na zaslužen, ali relativno kratak dvonedeljni odmor.

Zajedničkim ručkom u ponedjeljak je stavljena tačka na sezonu u kojoj je prema riječima predsjednika kluba Milana Tegeltije ostvaren relativan uspjeh. Potpuni uspjeh, kako je istakao, biće osvajanje šampionske titule i plasman u grupnu fazu evropskih takmičenja i to su ambicije Borca u narednom periodu.

"Hvala svim igračima, svima u klubu, mojim saradnicima, prethodnoj upravi, ali i vlastima RS, posebno predsjedniku Dodiku bez čije podrške ovi uspjesi i ambicije ne bibili mogući. Prelazni rok počinje za koji dan ali radimo na pojačanjima već mjesec dana. Planiramo da značajno pojačamo ekipu i konkurentnost u ovim kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Vidjećemo koliko ćemo biti uspješni, ali neki realan plan za ostvarivanje cilja su tri prelazna roka, kako bi se ekipa filtirirala i kako bi imali jak roster. Radimo na ciljanim pojačanjima naradno u saradnji sa strukom", rekao je Tegeltija.

U prethodnih nekoliko dana kao moguća pojačanje Borca pominjali su se nekadašnji član crveno-plavih Srđan Grahovac, te Tajron Konrad iz nikšićke Sutjeske koji je najbolji igrač crnogorskog prvenstva.

"Prelazni rok zvanično još nije počeo, ne mogu konkretno govoriti o imenima, ali znate kako to ide – gdje ima dima ima i vatre“, prokomentarisao je Tegeltija.

On se osvrnuo i na navodna interesovanja za igrače Borca poput Envera Kulašina i Aleksandra Vojnovića. Za Kulašina je nazvanično zainteresovan Zrinjski, ali predsjednik Borca tvrdi da klub ne razmišlja o njegovom odlasku i da nema nikakvih ponuda za mladog krilnog igrača.

"Kulašin je pod ugovorom još godinu dana, svako ko bi ga htio mora da priča sa fudbalskim klubom Borac. On je mlad, talentovan igrač, Kulašin je projekat Borca, mi ga tako i tretiramo i mislim da to uopšte nije pitanje. Ukoliko postoji nekakav interes za njega, pozivam te da se obrate klubu, pa da razgovaramo, naravno ukoliko mi ocijenimo da možemo to sebi da priuštimo", rekao je Tegeltija i dodao:

"Što se tiče igrača kojima ističe ugovor, među kojima je i Vojnović, sa svima njima ćemo obaviti razgovore u narednom periodu i sa nekim igračima ćemo se pozdraviti i poželjeti im sreću, tako je to u fudbalu. Rano je još da govorimo o imenima, ali sa nekima od naših igrača već smo produžili ugovore i o tom ćemo da govorimo tek kada dođe prelazni rok. Ima igrača koji zaista odlučuju da ostanu i njima će biti produženi, dok ćemo se nekima i zahvaliti. Sigurno je da ćemo na kraju prelaznog roka imati jaču ekipu", zaključio je Tegeltija.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Sezonom koja je upravo završena zadovoljan je trener Vinko Marinović, koji je stigao jesenas u prilično teškom trenutku i naslijedio Nenada Laltovića.

"Ciljeve koje smo imali smo ispunili i došli smo do tog drugog mjesta koje nam garantuje drugo kolo kvalifikacija. Sigurno je da je sezona bila teška, ali u onim momentima kada je bilo potrebno bili smo pravi i prošli utakmice te na najbolji mogući način. Sve su utakmice bile važne, ne samo ona gostujuća utakmica protiv Širokog Brijega, već i prva utkamica protiv Širokog. Ali slažem se da nam je to što se desilo u Širokom (pobjeda 3:2, op.a.) dalo vjetar u leđa i sebi smo trasirali svoj put".

Slijedi odmor, uglavnom za igrače, a već sa dvije sedmice Borac kreće u pripreme za novu sezonu.

"Imamo dvije sedmice odmora, igrači će odmarati, a pred nama je dosta rada. Već od danas krećemo sa stvarima koje moramo da postavimo, od priprema do svega ostalog. Pripreme ćemo obaviti na Zlatiboru, bićemo tamo dvije sedmice i odigrati tri, četiri utakmice. U narednim danima to ćemo definisati", rekao je Marinović.