"VRANJEŠ U PARTIZANU? NE ZASLUŽUJE NAŠ DRES!" Bivši igrač crno-bijelih digao glas protiv transfera: Da se ja pitam...

Ognjen Vranješ je nadomak dolaska u Partizan, a Bojan Ostojić diže glas protiv.

Izvor: MN PRESS

Čeka se još samo ozvaničenje i Ognjen Vranješ će postati novi fudbaler Partizana. Najvatrenijim pristalicama crno-bijelih smeta ovaj potez rukovodstva pošto se radi o fudbaleru koji je prethodno igrao za Crvenu zvezdu, a povodom izjava koje su kružile u javnosti demantovao je da je ikada vrijeđao "vječitog" rivala. Ipak, ima i bivših igrača Partizana koji ne gledaju blagonaklono na dolazak Vranješa, pa se među prvima oglasio Bojan Ostojić.

Nekadašnji štoper Partizana, danas igrač Teleoptika, podigao je glas i poručio da bi to bio vrlo loš potez kluba pošto smatra da postoje stvari preko kojih u Humskoj ne smiju da pređu.

"Ne ulazeći u kvalitet igrača ili bilo koga, smatram da bi to bio loš potez za klub. To ne ide u prilog dešavanjima na prethodnoj utakmici, koja bi se sigurno preslikala i na cijelu narednu sezonu, donijela negativan efekat na tribine i teren. To je samo jedan od primjera, a imali smo ih u prošlosti", kazao je Ostojić tokom razgovora za "Nogomaniju" i potom pojasnio kako bi on reagovao da sada sjedi u fotelji.

"Da sam neko ko se pita i donosi tako teške odluke, takvi igrači ne bi smjeli da imaju pristup klubu, jer jednostavno ko vrijeđa Partizan, zaposlene u njemu, bilo da se radi o ljudima koji kose travu ili rade u administraciji, ne zaslužuje da nosi dres i grb kluba".

Partizan takođe trenutno rešava i pitanje trenera za iduću sezonu pošto je sudbina Igora Duljaja neizvjesna. Ostojić je sarađivao sa Duljajem u Teleoptiku i za njega je imao samo reči hvale, međutim njegov crno-bijeli tim za sada nije oduševio i sezonu je završio na tek četvrtom mestu, što je najgori plasman tima od raspada Jugoslavije. Ipak, Ostojić poručuje upravi da imaju strpljenja sa Duljajem.

"Imao sam sreću da sarađujem sa njim u prvom timu Partizana dok je bio pomoćnik, potom i šef u Teleoptiku. Radi se o jako dobrom pedagogu. Njegov rad će tek da ispliva na površinu znam koliko rada i truda ulaže u sve to što radi", zaključio je štoper koji je Partizanu donio posljednji trofej u Kupu Srbije 2019. godine.

