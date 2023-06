Trener Krupe nakon odlaska: "Nisam očekivao da ćemo se ovako rano rastati, ovaj klub volim najviše na svijetu!"

"Odlazim sretan i ispunjen jer sam uradio sve o čemu sam sanjao, sa klubom kojeg volim najviše na svijetu", rekao je Ilić.

Trener Krupe Vladimir Ilić na današnjoj pres konferenciji otkrio je kako u budućnosti neće sjediti na klupi ovog potencijalnog člana m:tel Premijer lige BiH.

Ovaj 24-godišnji trener je sa Krupom dva puta stizao do šampionske titule kao glavni trener, a jednom kao i pomoćni. Klupu tima iz kanjona Vrbasa preuzeo je u oktobru 2020. godine, a sada će se oprobati u Grčkoj.

Mladi stručnjak se zahvalio upravi Krupe koja mu nije pravila "probleme" prilikom odlaska, s obzirom da ima ugovor sa ovim timom do 2025. godine te je poručio kako Krupu voli najviše na svijetu.

"Zahvalan sam klubu koji me je pustio dvije godine prije isteka ugovora, s obzirom da imam ugovor do 2025. godine. Veliko im hvala na tome, nisu tražili ništa osim dobrog i zdravog odnosa u budućnosti. Neko sam ko je u četiri godine rada u ovom klubu, osvojio tri titule Prve lige RS, jednom kao pomoćni, a dva puta kao glavni trener. Donio sam dugo čekani trofej Kupa RS i o tim stvarima nisam mogao ni sanjati kada sam sjeo na klupu ovog tima. Hvala klubu koji mi je dao priliku da vodim klub u Premijer ligi BiH, bez obzira što smo bili na posljednjem mjestu. Nisam očekvao da ćemo se ovako rano rastati, odlazim sretan i ispunjen jer sam uradio sve o čemu sam sanjao, sa klubom kojeg najviše volim na svijetu", rekao je Ilić.

Inače, Ilić je klub dosad vodio na 99 zvaničnih utakmica te će mu sutrašnja utakmica protiv banjalučkog Željezničara biti ujedno i jubilarna 100.

"Sutra mi je 100 utakmica na klupi ovog tima, jubilej do kojeg sam stigao sa 24 godine. Nadam se da će Krupa u najskorijem roku imenovati novog šefa stručnog štaba i da će to biti neko ko ima iskustva u Premijer ligi BiH i nadam se da će nastaviti pružati partije kakve je klub imao i do sada", rekao je Ilić.

Ilić je još i dodao kako je izrazito zadovoljan ponudom iz Grčke, ali da ona nije bili i jedina.

"Ponudu koju sam dobio stiže iz Grčke, čija liga je jedna od kvalitnijih u Evropi. Kao neko ko će biti dio stručnog štaba jednog ozbiljnog kluba i raditi sa jednim od najboljih trenera, voditi utakmice i spremati protiv jako dobrih trenera, s te strane jako sam zadovoljan ovom ponudom. Bilo je još ponuda, ali je ova bila najozbiljnija. To je skoro gotovo, a u narednim danima će biti poznato ime kluba kao i svi detalji ugovora", zaključio je mladi trener.

Ilić će ugovor sa novim klubom potpisati na dvije godine.