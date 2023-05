Borac i Krupa za trofej Kupa Banjaluke, ali i pomoć javnoj kuhinji: "Svima koji dođu ćemo se odužiti na terenu!"

U četvrtak uveče pašće odluka o osvajaču Kupa Grada.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borac i Krupa igraće prvog juna od 18.00 časova u finalu Kupa grada Banjaluka.

Meč se igra povodom obilježavanja krsne slave grada, Spasovdana, a dva tima će o tome ko će osvojiti trofej odlučiti na Gradskom stadionu.

Utakmica će, inače, biti humanitarnog karaktera – ulaz na utakmicu je slobodan, ali će na stadionu biti postavljeni punktovi na kojima će moći da se donira novac za rad Udruženja građana "Mozaik prijateljstva", u okviru kojeg funkcioniše javna kuhinja "Obrok ljubavi".

"Krupa je uvijek dobrodošla na našem stadionu, počev od mog kolege i njegove ekipe do svih onih koji budu navijali za Krupu. Što se tiče same utakmice, sigurno je da svakom treneru imponuje da njegova ekipa dođe do finala bilo kojeg takmičenja. Ovom prilikom želim da se zahvalim našoj kadetskoj ekipi koja je uz juniorski tim dogurala do finala i mislim da su podnijeli veliki teret ovog takmičenja. Krupa i Borac će dati najbolje od sebe u ovom momentu. Sigurno da obje ekipe, pošto je kraj prvenstva, imaju problema sa umorom. Navešću samo naš zgusnut raspored u posljednjih mjesec dana. Igrali smo Premijer ligu BiH, Kup BiH, prvi omladinski Kup RS koji smo osvojili, Kup Grada, dosta igrača iz juniorskog pogona je u posljednjih 4-5 utakmica podnijelo teret igranja za prvu ekipu. Sve ovo nisam rekao kao alibi, već želim da prikažem situaciju u kojoj se mi nalazimo. Respektujemo ekipu Krupe i sve rezultate što su napravili u proteklom periodu, a mi želimo da pružimo dobru partiju i nadamo se povokjnom rezultatu", rekao je u najavi ovog meča trener Borca Zoran Dragišić, koji u sutrašnjem duelu zbog umora ne računa na Savu Šušića.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rival je iskusniji, ali će i mladi tim Borca imati šta da kaže u ovom duelu – ističe fudbaler Borca Milijan Kovačević.

"Tokom cijele sezone smo pokazali da imamo kvalitet da možemo da se takmičimo u svim takmičenjima. Cilj nam je da pokažemo da možemo da osvojimo Kup, a ovim putem bih pozvao i publiku da dođe na Gradski stadion jer je utakmica humanitarnog karaktera, a mi ćemo im se odužiti na terenu", istakao je Kovačević.

Ekipu Krupe do finala je doveo Nenad Studen, ali u borbi za trofej će ga zamijeniti trener prvog tima Vladimir Ilić.

"U ovom trenutku mi je najbitnije da poželim treneru Studenu srećan završetak operacije koju je imao prije dva dana i da sve prođe kako treba. On je doveo ekipu do finala, ali spletom okolnosti nije u prilici da vodi ekipu protiv Borca, pa će to uraditi stručni štab prvog tima na čelu sa mnom i daćemo sve od sebe da uradimo sve što je do nas. Svjedoci smo da u posljednjih nekoliko godina Krupa i Borac predstavljaju dva najveća brenda, kako Banjaluke, tako i fudbala Republike Srpske i sa te strane možemo da očekujemo istinski spektakl na ovoj utakmici, gdje će Borac u podmlađenom sastavu izaći i pokušati osvojiti Kup, čemu se i mi nadamo. Krupa će izaći sa jednom ekipom koja iza sebe ima osvojenu Prvu ligu Republike Srpske, uz nekoliko juniora koji su imali iza sebe kvalitetnu sezonu u juniorskoj Premijer ligi BiH. Sa te strane pokušaćemo afirmisati sve te mlade igrače koje smo tokom ovih godina pokušali izbaciti na veliku scenu. Očekujem pravi fudbalski spektakl i da će na tribinama biti dosta gledalaca mlađih uzrasta, pogotovo djece iz osnovnih škola koji treba da dođu i kojima mi treba da budemo primjer, kako mi treneri jednog i drugog tima, tako i igrači na terenu kako se sportisti ponašaju i kakvu sliku treba da pošaljemo u grad, ali i u Republiku Srpsku", istakao je Ilić, koji je na konferenciji za novinare govorio i o nastupu Krupe u m:tel Premijer ligi BiH u narednoj sezoni.

Kapitensku traku Krupe u ovom dijelu ponijeće Džafo Hadžić.

"Čestitam ekipi Borca na plasmanu u Evropu i njihovoj mladoj kadetskoj ekipi koja se kvalifikovala u ovo finale. Određeni zamor postoji, ali s obzirom na protekli period iza nas koji je bio jako zgusnut i napet, kako igračima tako i trenerima, mislim da nema razloga da ne skupimo snagu za još preostala tri dana, kako za sutra, tako i za utakmicu za vikend (posljednje kolo Prve lige RS, op.a.). Utakmica sa Borcem treba da privuče veliki broj navijača jer ekipe Borca i Krupe predstavljaju najkvalitetnije ekipe u gradu u ovom momentu i treba da budu uzor drugim po radu i mnogo čemu", poručio je Hadžić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Predsjednik "Mozaika prijateljstva" Miroslav Subašić naglasio je da je danas – ponovo srećan čovjek.

"Sama činjenica da ovako dobri klubovi izaberu da pomognu da javna kuhinja 'Obrok ljubavi' može da nastavi da radi i pomaže druge čine me srećnim. Raduje me i što se igra fudbal jer sam ja dijete Borika, ovdje iz baraka na Kupusištu. Nekada davno, sada već pokojni Neno Gavrilović je mene kao dijete sa deset godina pronašao u tim barakama, ja sam bio jako siromašan, a on se tada izborio da ja počnem da igram fudbal u Borcu. Zato kažem da sam jako srećan, doći ponovo ovdje na stadion, vidjeti sve to i mlade ljude koji igraju fudbal, što je i najvažnije. Treba da nas dođe što više, da uživamo u fudbalu, ali i da se prisjetimo da u gradu Banjaluci postoje ljudi koji jako teško žive. Hvala ljudima iz Krupe i Borca i Fudbalskom savezu Republike Srpske i nadam da će ovoga u budućnosti biti još više i da ćemo svi raditi na tome da pomognemo drugim ljudima", rekao je Subašić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)