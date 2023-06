Golčina iz voleja za 13 sekundi! Ispisao istoriju u finalu FA kupa (VIDEO)

Ilkaj Gundogan je postavio rekord koji teško da će nekada da padne!

Izvor: twitter/@ESPNFC

Kakav početak finala FA kupa! Mančester siti je pokazao silu lokalnom rivalu i to poslije samo 13 sekundi - Ilkaj Gundogan je postigao najbrži gol u istoriji finala FA kupa!

Jedva da je meč krenuo, poslata je duga lopta ka Erlingu Holandu, a iako on nije stigao do lopte, ona je otišla ka golu Davida De Hee. Probao je Kevin De Brujne da dođe do lopte, nije ni on uspio, ali tu je bio njemački reprezentativac!

Natrčao je centralni vezista Sitija na loptu, ona mu je sjajno pala na nogu i pocijepao je mrežu Davida De Hee. Pogledajte kako je ovaj volej ušao u istoriju:

Mančester siti je uspio rutinski da uzme titulu u Premijer ligi iako im je Arsenal tokom cijele sezone bježao na vrhu, a osim finala FA kupa imaju još jedan meč do kraja sezone. Naravno to je finale Lige šampiona sa Interom, meč u kome će probati da osvoje svoj prvi trofej u ovom takmičenju u istoriji.

GUNDOGAN SCORES THE FASTEST GOAL EVER IN AN FA CUP FINAL



CITY LEAD UNITED!pic.twitter.com/txTMksdVgK — ESPN FC (@ESPNFC)June 3, 2023

(MONDO)