"STALJIN SE DIGAO GVOZDENOM PESNICOM, ZVAO BIH GA NA VEČERU!" Bio je zvijezda Premijer lige, a sad se divi lideru SSSR-a

Demijan Dilejni zna ponešto istorije, očigledno!

Izvor: YouTube/Printscreen/zecxixo/Crystal Palace FC

Često fudbalere pitaju i za teme van fudbala, a nekadašnji štoper i defanzivni vezista Kristal Palasa Demijan Dilejni je otkrio da ozbiljno poznaje istoriju i da je veliki poštovalac lika i djela kako Josifa Visarionoviča Džugašvilija Staljina, tako i Mao Ce-tunga.

Na pitanje u jednom intervjuu koga bi rado pozvao na večeru, prvi odgovor nije iznenadio. Irac rođen u Korku je rekao da je veliki fan Roling Stonsa i da bi volio da sjedne i popriča sa Kitom Ričardsom. Ali ostatak liste je mnoge iznenadio.

Svakako da bi ova večera bila fascinantna - na njoj bi Demijan Dilejni irskim pivom i hranom služio Kita Ričardsa ali i - Staljina, Maoa, Džingis Kana i Napoleona Bonapartu! Evo šta kaže, zašto bi svakoga od njih ugostio u svom domu:

Kit Ričards : Definitivno bi mi on bio prvi gost. Te priče, čovječe! I dalje sam malo opsjednut Stonsima, da budem iskren.

: Definitivno bi mi on bio prvi gost. Te priče, čovječe! I dalje sam malo opsjednut Stonsima, da budem iskren. Josif Visarionovič Džugašvili Staljin : Fasiniran sam ruskom istorijom. Ne jer sam Staljinista, nisam. Fasciniran sam i carskom Rusijom, revolucijom 1917., boljševicima i tom stranom priče. Leninom i Staljinom, time što je Staljin bio u kabinetu sa Lenjinom i uzdigao se na vlast gozdenom pesnicom. Mada, iskreno, možda nije idealan gost za večeru.

: Fasiniran sam ruskom istorijom. Ne jer sam Staljinista, nisam. Fasciniran sam i carskom Rusijom, revolucijom 1917., boljševicima i tom stranom priče. Leninom i Staljinom, time što je Staljin bio u kabinetu sa Lenjinom i uzdigao se na vlast gozdenom pesnicom. Mada, iskreno, možda nije idealan gost za večeru. Džingis Kan: Dječak od 15 godina sa sela se izdigao ni iz čega u vjerovatno najvećeg ratnog gospodara koji je postojao u istoriji. Njegovo liderstvo i neustrašivost su neprevaziđeni.

Dječak od 15 godina sa sela se izdigao ni iz čega u vjerovatno najvećeg ratnog gospodara koji je postojao u istoriji. Njegovo liderstvo i neustrašivost su neprevaziđeni. Generalni sekretar Mao Ce-tung: Zamislite društvo od milijardu i više judi. Mora da je jačina ličnosti ovih ljudi ludačka!

Zamislite društvo od milijardu i više judi. Mora da je jačina ličnosti ovih ljudi ludačka! Napoleon Bonaparta: Još jednom, jednostavno fascinantno. Ne divim se ovim ljudima, samo sam potpuno fasciniran istorijskim figurama.

Demijan Dilejni je rođen u Korku, 1981. godine i igrao je kao štoper i defanzivni vezista. Počeo je karijeru u lokalnom Kork Sitiju, pa je zatim prešao u Lester 2000. godine. Slali su ga na pozajmice u Stokport, Hadersfild i Mensfild, a onda se skrasio u Halu za koji je igrao od 2002. do 2008. godine. Poslije sezone u Kvins Park Rendžersima i tri u Ipsviču ostavio je veliki trag u Kristal Palasu za koji je igrao od 2012. do 2018. godine. Završio je karijeru 2019. godine a za Irsku je odigrao devet mečeva od 2008. do 2014. godine.