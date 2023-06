OGNJEN VRANJEŠ GLEDA PARTIZAN VEĆ TRI GODINE! Miloš Vazura: Pričali smo s njim, pamtite Ognjena Ožegovića?

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura oglasio se o potencijalnom transferu Ognjena Vranješa u Partizan.

Izvor: MN PRESS

Da li će Ognjen Vranješ (33) doći u Partizan? I dalje je neizvjesno! Bivši štoper Crvene zvezde, AEK-a i reprezentacije Bosne i Hercegovine bio je nezvanično najavljen kao novi igrač crno-bijelih, a djelovalo je da je taj potencijalni transfer propao poslije njegovih vulgarnih riječi na račun nekadašnjeg kapitena kluba Bojana Ostojića. Ipak, sudeći prema riječima generalnog direktora crno-bijelih Miloša Vazure, trebalo bi sačekati i vidjeti kako će situacija da se odvija.

"Ognjen Vranješ je dečko koji tri godine unazad dolazi da gleda utakmice Partizana. Pitanje je za sportski sektor i sportskog direktora, on jeste zanimljiv Partizanu, jesmo pričali s njim. Medijska hajka se vodi protiv njega, neopravdana je. Mi treba kod njega da gledamo fudbalske kvalitete, a ne nešto drugo. Viđali smo ga često, ima vremena. Prelazni rok još zvanično nije počeo. Ostavićemo to kao otvoreno pitanje. Isto su problemi bili kada su dolazili neki igrači koji su igrali za Zvezdu. Sećate se, kad je dolazio Ožegović, isto je bio problem, pa je on dokazao lojalnost klubu na terenu. Tako što je izašao na teren i bio dobar igrač, najbolji u nekim utakmicama. Ukoliko se napravi dogovor sa Ognjenom, onda će sigurno morati da daje 200 odsto na terenu, a iz onoga što sam pričao s njim, vjerujem da on to može", rekao je Vazura za Informer.

Vranješ je ugovorom vezan za turski klub Hatajspor, ali po svemu sudeći postoji realna mogućnost da se ta saradnja prekine i da iskusni defanzivac zaigra za crno-bijele. On očigledno ima želju da dođe, kao što prema Vazurinim rečima i Rikardo Gomeš ima želju da ostane.

"Partizan može da zadrži kostur tima, ali moramo mnogo i da mijenjamo tim. Imali smo lošu sezonu, iako je polusezona bila dobra. Imali smo normalne rezultate u ligi, druga polusezona je bila katastrofalna. Na to je uticala i promjena trenera u teškom periodu. Ne možemo da sudimo o treneru na osnovu tri mjeseca. Ono što smo pričali sa Rikardom i njegovim menadžerom, on ima želju da ostane. Menig ima želju da ostane, Natho ima još godinu dana ugovora, a ko bude odigrao 50 odsto utakmica, ugovor se automatski produžava. I Dijabate ima ugovor, pričali smo sa njegovim menadžerom, trebalo bi da ostane. Duljaj je sa njim u redovnom kontaktu. Očekujemo ih na prozivci, možda stranci dolaze malo kasnije", rekao je direktor Partizana.

Prethodnih dana bivši napadač crno-bijjelih Uroš Đurđević bio je u poseti klubu sa svojim ocem, a potom je posetio i košarkašku utakmicu Partizan - Cedevita Olimpija. Da li će se on vratiti u Humsku. "Bio je u posjeti klubu sa svojim ocem i menadžerom. Kad god je na odmoru, dođe da posjeti klub i jedan je od igrača koji je stvarno ostavio dobar utisak u Humskoj i jedan dobar momak. Imao je lijepu karijeru posle Partizana. Prije svega je došao da posjeti klub, da se pozdravi sa ljudima iz kluba. Dođe i na utakmice kad je u Beogradu. On ima ugovor do 2027. Njemu su vrata Partizana uvek otvorena. Malo smo pričali o nekoj opciji pozajmice. On je uvijek raspoložen da se vrati u Partizan, ali tu se pita i klub. Oni žele da ga transferišu. FK Partizan bi volio da ga ima u svojim redovima".