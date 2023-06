"Masakrirao ih je!" Hit priča bivšeg igrača Borca o miljeniku Grobara: Oni mučenici samo što ne plaču, a on samo udara!

Antonelo Žuka je u Partizanu zaista bio stranac koji se rijetko viđa!

Izvor: MN PRESS

Čekamo novu sezonu Superlige da Marko Jovanović sa Železničarom iz Pančeva zaigra u eliti, a dok se to čeka iskusni 35-godišnji štoper pričao je u "Alesto" podkastu kod Aleksandra Stojanovića o svojoj karijeri. Prisjetio se nevjerovatne priče o tome kako je ozdravio i vratio se fudbalu poslije teške bolesti, ali je govorio i o danima u Partizanu.

Kada je u prvom mandatu nosio crno-bijeli dres od 2007. do 2011. godine, a tada se vodila velika bitka za mjesto u sredini terena. Došli su neki domaći igrači velikog potencijala, a tu je bio pitbul iz Brazila!

"Raća je u javnosti predstavljen kao budućnost kluba, sa visinom, talentom koji posjeduje. Tu je i Ljuba Fejsa koji je plaćen veliki novac, u to vrijeme najveći transfer u srpskom fudbalu", počeo je priču Jovanović, pa istakao da je na tom mjestu već bio Antonelo Žuka:

"Jedan od najboljih stranaca sa kojima sam igrao u Partizanu, Brazilac koji je izgarao na terenu. On je sa slomljenom rukom igrao na derbiju, rijetko ko bi igrao. Svaki trening maksimalno, ali je tako udarao na treninzima, da je to bilo stravično. Ali je i trpio udarce", ispričao je Jovanović.

Marko Jovanović o borbi sa bolešću Izvor: YouTube/ALESTO

Ipak, kada je Fejsa došao iz Hajduka iz Kule, a Ivan Tomić je kao velikog talenta doveo Radosava Petrovića, htio je iskusni Žuka da pokaže ko je gazda! Kako? Batinama!

"Imao je neki čudan mentalitet. Volio je Partizan, međutim kada su njih dvojica došli je osjetio konkurenciju. Jedan talentovan, drugi plaćen, samim tim je tu da igra. Mi na pripremama na Tari, a on je njih tako krenuo da udara na pripremama na Tari, ja tebi ne mogu da objasnim! A oni mučenici onako mladi, došli iz manjih sredina, glupo im, samo što ne zaplaču! A ćute, poslije svakog treninga stavljaju led na zglobove... Žuka ih je bukvalno masakrirao! On je njima htio da stavi do znanja ko je glavni", prisjetio se iskusni štoper.

Ipak u jednom trenutku su se Ivan Stevanović i Jovanović dogovorili da stanu u odbranu mlađih saigrača, pa je na treninzima nastala opšta tuča!

"Dogovorimo se Robi Stevanović i ja da mi njemu uzvratimo. Onda smo mi krenuli da udaramo Žuku! Dolazili su i pričali nam: 'Prestanite biće tuča, biće svašta!' U jednom trenutku je došao Slaviša Jokanović i rekao: 'Vi niste normalni, morate da stanete!' Ali Žuka nijednog trenutka nije ušao u svađu, nije se ni u jednom trenutku požalio", završio je svoju priču Jovanović.