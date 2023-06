Čujem hoće da prodaju Dušana? Žestoka prozivka za Juventus: Koliko je Jović dao golova, a koliko Kijeza i Vlahović?

Predsjednik Fiorentine Roko Komiso nije krio zadovoljstvo zato što su investicije Juventusa prilično loše!

Fiorentina nije uspjela da osvoji nijedan trofej ove sezone, ali može da kaže da je imala uspješnu sezonu! "Viola" je stigla do finala Kupa Italije, kao i do finala Lige konferencija gdje je prvo kup izgubila od Intera, a evropski trofej od Vest Hema. I pored glasina da će trener Vinćenco Italijano otići u Napoli, vlasnik Fiorentine Roko Komiso je to demantovao.