Reprezentativci BiH "zarobljeni" u Sarajevu: Pokvario se avion, čeka se dolazak novog

"Zmajevi" još nisu otišli u Portugal, gdje će sutra od 20.45 časova igrati protiv reprezentacije ove zemlje.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Reprezentativci BiH zadržani su u Sarajevu zbog otkazanog leta za Lisabon.

“A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine zbog neočekivanih problema sa letom još nisu otputovali u Lisabon gdje je sutra na rasporedu utakmice kvalifikacija za EURO 2024. Portugal - BiH. Prema prvobitnom planu let je bio zakazan za 12.40 časova.

V.d. generalnog sekretara FS BiH Adnan Džemidžić je tim povodom izjavio:

„Do otkazivanja polaska naše reprezentacije u planiranom vremenu za Portugal je došlo zbog tehničkog kvara na avionu operatera koji je trebao prevesti ekipu do Lisabona. Kvar se nije mogao otkloniti u roku od nekoliko sati, tako da sada očekujemo dolazak drugog aviona. Zvanični organizator putovanja naše „A“ reprezentacije je agencija “Centrotours” d.d. Sarajevo, dugogodišnji partner FS BiH. Mislim da ćemo nakon ovoga današnjeg događaja morati ozbiljno redefinisati dalje aktivnosti. FS BiH je sa svoje strane ispunio sve ugovorne obaveze, ali nije mogao uticati na izbor avio kompanije za čarter let. To je stvar koja je ostavljena na dispoziciji našem organizatoru putovanja. Stoga smo danas morali uložiti dodatne napore, organizovati smještaj naših reprezentativaca u Sarajevu do novog termina polaska. Savez je igračima omogućio adekvatne uslove za neplanirani ostanak u gradu, a koji su nastali usljed otkazivanja leta. Nakon odmora u hotelu, naši reprezentativci će obaviti trening. Prema posljednjim informacijama, novi termin polaska za Portugal je u 19.30 časova.“

Zbog problema sa letom za Portugal otkazane su i medijske aktivnosti „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine koje su trebale biti održane večeras na stadionu Benfike u Lisabonu.

S obzirnom na vanredne okolnosti, FS BiH nije u mogućnosti da organizuje press konferenciju uoči sutrašnje utakmice.

Reprezentativci će na stadionu „Grbavica“ u Sarajevu odraditi trening u 16 časova koji će za predstavnike medija biti otvoren prvih 15 minuta.