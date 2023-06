Nova kazna za Murinja: Nakon Evrope, trenera Rome poslali na prinudnu pauzu i u Seriji A

Osim vremenske suspenzije, Portugalac će morati da plati i novčanu kaznu, kao i njegov klub.

Izvor: Shutterstock

Trener Rome, Žoze Murinjo, biće suspendovan prvih 10 dana nove sezone Serije A zbog optužbi upućenih sudiji Danijeleu Kifiju.

Djelovalo je da će "Specijalni" dogovoriti nagodbu s vlastima, ali do toga nije došlo i slučaj je otišao na sud. Agencija ANSA saopštila je da je presuda desetodnevna suspenzija koja počinje prvog dana sezone 2023/24 u Seriji A.

To znači da će na početku sezone morati mečeve da posmatra sa tribina. Romi je takođe izrečena novčana kazna od 50.000 evra, a isti iznos moraće da plati i Portugalac.

Murinjo se sukobio s Kifijem tokom utakmice između Rome i Monce 3. maja, ali su ga izjave koje je dao medijima nakon utakmice koštale suspenzije.

"Taj sudija je najgori s kojim sam se susreo tokom cijele karijere", rekao je Murinjo tada.

"Verujte mi, imao sam posla s mnogim lošim sudijama. Obično kada pričam o sudijama, to je zbog njihovog direktnog uticaja na igru. U ovom slučaju, mislim da to nije istina. Ali on je užasan, nema nikakvu ljudsku vezu s bilo kim, nema empatije, isključuje igrača koji klizne jer je iscrpljen u 96. minutu", rekao je trener "vučice".

Takođe je rekao da je prestao razgovarati s igračima u posljednjih 20-30 minuta utakmice, jer je smatrao da bi bilo šta moglo biti iskorišćeno kao izgovor za Kifijevu odluku da ga isključi.

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca Murinja je kaznila i UEFA. Zbog ponašanja tokom finala Lige Evrope protiv Sevilje, Evropska fudbalska unija kaznila je portugalskog stručnjaka sa četiri meča suspenzije.

