Borac na Zlatiboru, Marinović raduje energija! "PROGOVORIO PRVU RIJEČ I ODMAH ME UVALIO" - Kolumbijac zeznuo Pavlovića!

Kiša u srijedu nije omela fudbalere Borca koji se pripremaju za novu sezonu. Nekoliko igrača treniralo je individualno, a uprkos napornom radu ostatka ekipe bilo je i prostora za malo šale.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac od ponedjeljka se nalazi na Zlatiboru gdje se spremaju za novu sezonu uz kojoj će se boriti na četiri fronta.

Ekipa Vinka Marinovića odrađuje prvu od planirane dvije sedmice na srpskoj planiri, a u srijedu su crveno-plavi odradili dva treninga.

Na kraju drugog počela je kiša, ali ona nije mnogo omela crveno-plave, koji su trening otvorili aplauzom za novajliju Maksa Juraja Ćelića, koji je odradio zvanično prvi trening u Borčevoj opremi.

Malo uvodnog razgibavanja, malo trke, malo „šene“, pozicione igre deset na deset, uvježbavanja prekida, poneki penal i slobodni udarac vidjeli smo u četvrtak ili najkraće rečeno – dosta rada i malo priče.

Uprkos žestokom tempu našlo se i vremena za malo šale, a u glavnim ulogama su bili novajlija u Borčevom dresu, Kolumbijac Hoze Kortez i Bojan Pavlović.

Kao i u svakoj "šeni" brojalo se onima „unutra“, a Kolumbijac je u jednom trenutku iznenadio Pavlovića, koji je očekivao prvu loptu, ali je Kolumbijac odmah nastavio da broji "DVA".

"Eto progovorio prvu riječ i odmah me uvalio", bio je komentar uvijek raspoloženog Pavlovića, kojem nije trebalo dugo da izađe iz "šene".

Prvi protivnik na Zlatiboru - Crvena zvezda Crveno-plavi će u četvrtak od 18 časova odigrati i prvi prijateljski meč na Zlatiboru, a protivnik je osvajač duple krune u Srbiji - Crvena zvezda. "Protivnik je dosta jak, nas možda remeti što nismo kompletni i nećemo moći da izađemo u onom sastavu koji smo možda planirali, ili da imamo još nekih opcija. Ali vidjećemo neke druge igrače i utakmica sa Zvezdom će nam dosta pokazati na kakvom sam putu i gdje smo", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Vidjeli smo i lijep potez Nemanje Mihajlovića, te volej Korteza „pod prečku“ koji je „izvadio“ Ćetković, a nakon svega trener Marinović bio je zadovoljan odrađenim na ovom i prethodnim treninzima, te posebno energijom igrača.

"Imali smo dobro vrijeme protekla dva dana, danas je malo kišovito, ali nije nas to omelo, ono što smo tredali da uradimo odradili smo. Danas smo imali dva treninga i polako se pripremamo za utakmicu sa Zvezdom. Momci rade dobro, fokusirani su i to je najbitnije, ima dosta i mlađih igrača, što nam daje jedan ton, imamo dobru energiju i nadam se da ćemo tako i nastaviti", rekao je Marinović.

"Danas smo radili malo defanzivni prekid s obzirom da imamo dosta novih igrača. Ništa to nije posebno, biće još toga. Igrači su došli iz drugih klubova, imali su možda i drugu vrstu prekida, tako da radimo ono kako mi inače radimo i malo pomalo radimo na tome da sve to bude bolje", dodao je trener Borca.

On će imati mnogo posla da sklopi sve kockice, ali i da sa ostatkom sportskog sektora u što kraćem roku dovede još nekoliko igrača koji nedostaju, prije svega napadača.

"Polako nam pristižu igrači, danas nam je došao jedna fudbaler. Radimo u hodu, nemamo puno vremena, ali moramo biti brzi i to sve uklapati. Prije par dana došao nam je Terzić, vjerovatno će biti još dolazaka, nadam se što prije, najvažnije je da se što bolje uklope i daju sve od sebe. Uvijek u našem fudbalu dosta igrača odlazi i dolazi, naše je da radim i da damo sve od sebe da se što brže i kvalitetnije uklope. Igrači odlaze i dolaze, to je danas neminovnosti u fudbalu. Nema mnogo vremena, ali nadam se da će se igrači što prije uklopiti i da će to biti ono što mi želimo od njih", zaključio je Marinović.