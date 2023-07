ZNALI SMO DA ĆEMO PROĆI, DOŠLI SMO NA MARAKANU SA POLA TIMA! Keržakov srećan u Srbiji: Rusi i Srbi su braća!

Aleksandar Keržakov govorio o novom poslu u Spartaku iz Subotice, novom trofeju "svoje" Sevilje, te se prisjetio dvomeča protiv Crvene zvezde sa Zenitom iz Sankt Peterburga.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Crvena zvezda otputovala je u Rusiju na drugi dio priprema, tokom kojeg će crveno-bijeli odigrati i tri prijateljska meča na turniru u Sankt Peterburgu.

Ekipa Baraka Bahara broji 28 igrača, nakon što je izraelski stručnjak precrtao dvojicu igrača, a prvi ispit u Rusiji biće mu domaćin, Zenit, sa kojim crveno-bijeli igraju u petak 7. jula (18.30).

Biće to praktično nastavak serije prijateljskih mečeva protiv Zenita, pošto su dva kluba, koja imaju zajedničkog sponzora, odigrali četiri prijateljska meča u prethodnih pet godina.

Posljednji put Zenit i Crvena zvezda igrali su takmičarske duele u septembru 2004. godine, kada su se sastali u kvalifikacijama za Ligu Evrope i tada je Zenit eliminisao crveno-bijele.

U prvom meču u Sankt Peterburgu bilo je 4:0, a golove su postigli dvostruki strijelac Andrej Aršavin, Aleksandr Gorškov, a sudbinu Zvezde u toj prvoj utakmici zapečatio je Aleksandr Keržakov.

Proslavljeni golgeter Zenita, Sevilje, Dinama iz Moskve i kratko Ciriha, u razgovoru sa novinarima na Zlatiboru prisjetio se dvomeča u kojem nije bilo ni potrebe da igra revanš.

"Sjećam se da nije bilo toliko teško protiv Crvene zvezde, kod kuće smo lako pobijedili. Toliko smo bili uvjereni u prolaz da na revanšu (2:1) nije otišao prvi sastav već dosta rezervista", rekao je Keržakov.

Nekadašnji rekorder po broju golova za Zenit i još uvijek najbolji strijelac za reprezentaciju Rusije , zajedno sa Artjomom Dzjubom (30), ovog ljeta preuzeo je Spartak iz Subotice na čijoj klupi je zamijenio Milana "Švabu" Milanovića.

"Što se tiče srpskog fudbala u Rusiji poznaju srpski fudbal, dovoljno je popularan i ruski navijači znaju srpske klubove poput Crvene zvezde i Partizana. Što se mene tiče, ja sam bio bez posla i dobio sam poziv da dođem u Spartak. Imao sam jako dobru kmunikaciju sa upravom Spartaka iz Subotiuce i vrlo brzo smo dogovorili saradnju", započeo je priču Keržakov, koji će imati cilj da plavo-bijele iz Subotice u narednoj sezoni drži što dalje od zone ispadanja.

"Jako je teško govoriti o fudbalskoj filozofiji, zato što način na koji neki klub igra prije svega zavisi od toga kakvi su fudbaleri u ekipi, to je najvažnije. Mi ćemo se najviše truditi da od fudbalera koje imamo u timu izvučemo maksimum, da pokažu svoje kvalitete i da obradujemo navijače Spartaka našim kvalitetnim i lijepim fudbalom", poručio je ruski trener.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

On je rekao da je još rano da za njega da poredi ruski i srpski fudbal, ali je prokomentarisao odnos Srba i Rusa.

"Teško mi je da govoriom o razlikama u srpskom i ruskom fudbalu, nakon polusezone ću moći da govorim o tome i dali uopšte postoje razlike između srpskog i ruskog fudbala. Srbi i Rusi su bratski narod, to znaju i navijači. Meni se lično u Srbiji sviđa, ovdje su jako dobri ljudi, odlično su prihvatili Ruse i jako sam zadovoljan svime".

Keržakov je tokom bogate igračke karijere nosio dres Zenita iz Sankt Peterburga, Sevilje, Dinama iz Moskve i ponovo Zenita, koji ga je tokom jedne sezone pozajmio Cirihu. Kroz karijeru je tri puta bio šampion Rusije sa Zenitom i osvojio je još četiri domaća trofeja, dok je u dresu Sevilje osvojio Ligu Evrope, Kup kralja i Superkup Španije. Trofej u kupu osvojio je i sa Cirihom, dok je kao član Zenita bio najbolji strijelac ruske Premijer lige.

Na pitanje šta je potrebno da jedan fudbaler stigne do „vrha“ Keržakov je odgovorio: "Na prvom mjestu da bi nekjo postao uspješan fudbaler potrebno je da voli fudbal, potrebno je davati se potpuno onome čime se baviš i shvatiti smisao, suštinu i postaviti sebi cilj, ako želiš da budeš najbolji da je to na prvom mjestu, a da je sve ostalo u prvom planu".

Ruskim fudbalerima u ovom trenutku suočavaju se sa još jednim problem, a to je suspenzija svih ruskih klubova i reprezentacije iz međunarodnih takmičenja.

"Svi navijači, ali i svi profesionalci u fudbalu jako pate zbog toga što je ruskim timovima i reprezentaciji zabranjeno zbog sankcija da se takmiče u evropskim i svjetskim takmičenjima. To je jako loše za razvoj fudbala, ali i za razvoj mladih ruskih igrača. Mi se svi nadamo da će se ruski fudbal uskoro vratiti u evropska takmičenja i vjerujem da će u početku biti teško, ali da ćemo se kroz neko vrijeme ponovo vratiti na visoki nivo", uvjeren je Keržakov.

On se na kraju osvrnuo i na uspjeh "svoje" Sevilje, koja je sedmi put u istoriji osvojila Ligu Evrope, te prokomentarisao i finale Lige šampiona.

"Nisam uopšte sumnjao u to da li će osvojiti Ligu Evrope jer to je njihovo takmičenje, to je njihov trofej. Što se tiče Lige šampiona, uvjeren sam da i većina navijača Mančester sitija nije sumnjala u trijumf, ali me jako prijatno iznenadila igra Intera, ne samo svojom odbranom i kontranapdom i vjerujem da su svi bili zadovoljni ovogodišnjim finalom", zaključio je Keržakov.