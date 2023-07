Pune ruke posla za Igora Duljaja! Poraz Partizana na pripremama, Česi im "spakovali" dva gola

Partizan je poražen u drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji protiv Bohemijansa.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio u drugoj pripremnoj utakmici protiv češkog Bohemijansa 2:0 (1:0), što je prvi poraz ekipe Igora Duljaja od odlaska u Sloveniju. Još u 16. minutu Bohemijans je poveo golom Puškača koji je ostao sam nakon kornera i sa sedam-osam metara je ubacio loptu u mrežu. Prednost su duplirani u 55. minutu kada je zaspala odbrana crno-bijelih i dozvolila je Mataušeku da sa ivice kaznenog prostora savlada Popovića.

Inače, ovako je izgledao sastav za koji se Duljaj odlučio od starta meča: Jovanović - Antić, Živković, Ilić, Marković - Belić, Pantić, Natho, Menig, Trifunović, Baždar. U drugom poluvremenu je među stative stao i golman Popović, dok vrijedi istaći i da je debitovao i Frenk Kanute.

Najveći problem za crno-bijele i dalje je Dijabate, pošto se nikome ne javlja i to je treći put da "nestaje" iz kluba. "Imao sam kontakt sa Dijabateom, vjerujte i dalje ga zovem, nije mi se javio. Naći ću ga ja gdje god se nalazi. Ono što ja znam Partizan je izvršio sve obaveze prema njemu. Samo neka dođe, pričaćemo, znate da se takve stvari ne dešavaju samo u Partizanu već i u većim klubovima. Kaznena pravila postoje, plati i to je to", poručio je Duljaj.