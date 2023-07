Defanzivac "zmajeva" potpisao za Atalantu: Novi tenk je u Bergamu!

C’è un nuovo T̶a̶n̶q̶u̶e̶ in città Benvenuto Sead!



There's a new T̶a̶n̶q̶u̶e̶ in town Welcome#Kolašinac!#WelcomeKolašinac#GoAtalantaGo⚫️pic.twitter.com/j7svxPBNAo