"Borac, Gradski stadion - za mene je to posebno!" Ćetković se sjetio derbija: Dajemo gol, naša himna, meni suze idu...

Golman Borca Nikola Ćetković produžio je ugovor sa crveno-plavima pred polazak na pripreme na Zlatiboru.

Banjalučka "jedinica" će, prema novoj ugovornoj obavezi, u klubu iz Platonove ulice biti do kraja juna 2026. godine, a kao primarni cilj i razlog zbog kojeg je dodatno produžio saradnju sa klubom jeste – osvajanje trofeja!

"Hoću da jednog dana mirne glave odem iz Banjaluke, da znam da sam ostavio neki trag, da će moje ime biti upisano tu negdje u nekoj istoriji, da se osvojilo nešto. To mi je primarni cilj, da sa ekipom pokušam da osvojim jedan od dva trofeja", rekao je Ćetković za klupski jutjub kanal.

Za njega, Borac je, ne krije, nešto posebno.

"Ja nisam proveo čitav život u Borcu, ali od treće godine sam bio skoro na svakoj utakmici, među navijačima, na tribini. Za mene je to jedan poseban osjećaj, Gradski stadion... Na primjer, posljednja situacija protiv Željezničara, dajemo drugi gol, kreće naša himna i meni suze kreću... Šta bih sad, briši, utakmica je... Vidim i po Subi (Aleksandar Subić), Čavi (David Čavić), Fedoru (Predragović) da i njima to mnogo znači, kad je u našem gradu pun stadion. Međutim, mislim da ko god dođe u Borac, treba bar jednim dijelom da se osjeća tako jer je Borac veliki klub i zaslužuje poštovanje. Na primjer, Hoze Kortes, novi igrač što je došao, smatram da i on treba da osjeti to, da mu i mi pomognemo, da mu publika pomogne, da on to doživi na način na koji mi to doživljavamo ako je to moguće", iskren je čuvar mreže banjalučkog premijerligaša, podsjetivši da je ekipa u odnosu na prošlu sezonu znatno podmlađena.

"Pogotovo mislim na posljednju liniju, gdje osim Kvržića koji je iskusniji igraju mladi momci. Ima tu i kadeta i juniora koji treniraju sa nama, nameću se. Međutim, mislim da neće biti nikakvih problema što se njih tiče i da su to veoma kvalitetni igrači."

Na kraju, Ćetković je govorio i o aktuelnom prelaznom roku, tokom kojeg su premijerligaši koji se bore za sami vrh doveli nekoliko zvučnih imena za naše uslove.

"Sve ekipe obavljaju neke transfere, neka su tu imena zvučnija, neka malo manje. Međutim, mislim da mi uopšte ne treba da gledamo na te ekipe, nego da se fokusiramo na nas i naš rad. Kako će biti njima teško, tako će biti i nama i obrnuto, pojačavamo se i mi i svaka ta ekipa. Mislim da je najbitnije da svako gleda sebe, da polazi prvo od sebe jer da bi pobijedio protivnika, moraš prvo sebe da poznaješ najbolje, pa tek onda protivnika", zaključio je Ćetković.

