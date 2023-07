David Čavić oduševljen što je ponovo obukao crveno-plavi dres: Borac vidim na prvom mjestu - svi smo tu zbog istog cilja

Mladi ofanzivac, nakon jednogodišnje pozajmice u trebinjskom Leotaru, vratio se u matični Borac.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Proteklu sezonu David Čavić (20) proveo je u trebinjskom Leotaru kao pozajmljen igrač iz Borca, ali se nakon 12 mjeseci vratio u matični klub.

Sada godinu dana iskusniji, talentovani ofanzivac sada želi da se nametne stručnom štabu na čelu sa Vinkom Marinovićem, kako bi se izborio za poziciju u timu.

"Srećan sam što sam se vratio u Borac. Stalno sam bio u kontaktu sa klubom, razmišljali smo prvo da se vratim na polusezoni, a onda smo odlučili da je bolje da još pola sezone ostanem u Trebinju. Ispostavilo se to kao dobar potez, možda i najbitniji u mojoj dosadašnjoj karijeri", rekao je Čavić.

Četvrtu godinu zaredom "crveno-plavi" nastupiće na međunarodnoj sceni. Želja svih je da Banjaluku predstave u što boljem svjetlu u Evropu, dok će u domaćim takmičenjima takođe nastojati da ostvare ciljeve i na Gradski stadion ponovo donesu trofej.

"Ponovo izlazimo u Evropu, ali napadamo i trofej, da ponovimo uspjeh iz 2021. godine. Nova ekipa je tu, novi momci, ali sistem i trener su isti. Svi ćemo se prilagoditi i želja mi je da se što više nametnem na pripremama. Mislim da to mogu i da to kao dijete kluba zaslužujem, ali to moram pokazati. Primarno mi je da sam opet u Borcu, želim da mi ova sezona bude bolja nego prošla, te da ostvarimo dobar rezultat u ligi i Evropi", poručio je mladi fudbaler.

Na pitanje da li borac može ostvariti šampionske snove - dileme nema.

"Borac vidim na prvom mjestu. Tu smo svi sa tim ciljem i došli. Ali, ne treba da zaboravimo Zrinjski, Sarajevo, tu su i Željezničar i Široki Brijeg, zatim Tuzla siti i Velež... Biće jaka liga, veoma zanimljivo", očekuje Čavić neizsvjesnu borbu za titulu u m:tel Premijer ligi BiH.

Ipak, ono što je trenutno prioritet tokom ljetnih priprema, je nastup u Evropi. Dvomeč u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu protiv Austrije iz Beča svi žele da dočekaju što spremnije.

"Znamo ko je Austrija. Pogledali smo ekipu, ko je u klubu, koliko vrijede... ali do njih ima još mjesec dana. Mi treba što bolje da se pripremimo, prijateljske utakmice da odigramo kao da su zvanične, a kad dođe Austrija, znaćemo sve što treba da znamo o njima. Drago mi je da se ljudi već sada zanimaju za te mečeve sa Austrijom, traže ulaznice, organizuju svoje obaveze da uklope sa tim dvomečom, što mi je izuzetno drago. Bio sam na klupi protiv Kluža, a volio bih da sada bude još bolja atmosfera. I u Beču ima mnogo naših ljudi, pozivam ih i mislim da ćemo imati dobru podršku."

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Pripreme na Zlatiboru protiču u sjajnoj atmosferi, a mladim igračima svakako mnogo znači i prisustvo starijih i iskusnijih kolega.

"Nas mlađih je možda i više nego na prethodnim pripremama. Stariji igrači uvijek su tu s nama, raja smo, zezamo se, družimo, igramo Soni... Mislim da i njima i nama prija zajedničko druženje", zaključio je povratnik u redove "crveno-plavih".

Podsjetimo, Borac je do sada na pripremama na Zlatiboru odigrao dva prijateljska meča, u kojima je poražen od Crvene zvezde (0:2) i Železničara iz Pančeva (1:2). Naredni kontrolni susreti Banjalučane očekuju 9. jula, kada će u jednom danu odigrati dva duela - protiv Jedinstva Putevi i Radničkog 1923.

Generalna proba pred start nove sezone i međunarodne izazove zakazana je za 19. jul protiv novosadske Vojvodine.

(MONDO)