Borac predstavio "domaćeg Kolumbijca": Znam da je stigao i Kortes, nadam se da će kolumbijska veza biti talična!

Sebastijan Erera Kardona zadužio je crveno-plavu opremu.

Izvor: FK Borac

Fudbalski klub Borac predstavio je ovog petka lijevog beka Sebastijana Ereru Kardonu, o čijem dolasku u crveno-plavi tabor je MONDO pisao tokom dana.

Ovaj 28-godišnji Kolumbijac ima i državljanstvo Sjeverne Makeponije, pa se prema novim pravilima FS BiH neće smatrati stranim igračem, a sa klubom je dogovorio saradnju na godinu plus godinu.

"Dolazak u Borac i Banjaluku je veliki izazov za mene. Imao sam nekoliko razgovora sa čelnim ljudima kluba i svidjela mi se ideja kojom se rukovode. Znam da Borac svake sezone ima najviše ambicije i srećan sam što sam dio ove fudbalske priče. Upoznat sam i sa tim da je Hose Kortes stigao u Borac i nadam se da će kolumbijska veza biti talična za klub u narednoj sezoni", istakao je Erera Kardona prilikom predstavljanja.

Erera Kardona, koji osim pozicije beka može da pokriva i ostala mjesta duž lijeve aut linije, karijeru je počeo u ekipi Deportivo Pereira, nakon čega je internacionalnu karijeru gradio u Sjevernoj Makedoniji (Rabotnički, Bregalnica Štip), Mađarskoj (MTK) i na Kipru (Doksa). U makedonskom prvenstvu je odigrao 116 mečeva postigavši osam golova, uz duplo više asistencija.

"Sebastijan je bio veoma korektan tokom pregovora i vjerujem da će se brzo uklopiti u našu ekipu. Mi nastavljamo da radimo. U toku su pregovori sa još nekoliko igrača. Želimo da pojačamo, to nije tajna, napadačku liniju, i nadam se da ćemo uskoro uspjeti u tome", rekao je prvi čovjek kluba iz Platonove ulice Milan Tegeltija, govoreći i o rezultatima Borca u kontrolnim mečevima u dosadašnjem toku pripremnog perioda.

Podsjetimo, u dva meča upisano je isto toliko poraza (Crvena zvezda 2:0 i Železničar Pančevo 2:1).

"Upisali smo dva poraza, ali mene više od toga zanima kako ekipa radi na treningu. Ono što mogu da vidim, a od prvog dana sam na Zlatiboru, ulijeva mi optimizam. Treba nam vremena da se sve posloži, ali iz dana u dan ekipa izgleda sve bolje. Stručni štab radi odličan posao, fudbaleri su posvećeni, i to su stvari koje me raduju. Ne sumnjam da će kada to bude trebalo biti oni pravi i da će ekipa igrati onako kako svi priželjkujemo i čemu težimo", podvukao je Tegeltija.

Podsjetimo, tokom ljetnog prelaznog roka Borac su pojačali Roslan Barski, Ranko Jokić, Nemanja Mihajlović, Maks Juraj Ćelić, Vasilije Terzić, Hoze Rikardo Kortes, Damir Hrelja, Zoran Kvržić i Stefan Fićović, tako da je Erera već deseti novajlija na Gradskom stadionu.

(mondo.ba)